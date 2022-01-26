Ростовская область получила партию детской вакцины «Спутник М»

Юноши и девушки от 15 до 17 лет будут подписывать документ о согласии самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовскую область поставили первую партию противоковидной вакцины «Спутник М». Препаратом будут прививать подростков от 12 до 17 лет включительно. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на Минздрав региона.

- Поступило 2400 доз, их распределят по всем городам и районам Дона, - рассказал министр здравоохранения Юрий Кобзев.

Вакцинировать детей должны так же, как и взрослых. Процедуру будут проводить только в случае добровольного согласия. Нужно предоставить письменное заявление от родителей или законных представителей. Подростки от 15 до 17 лет будут подписывать информированное согласие самостоятельно.

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