Вакцинацию детей от COVID-19 в Ростовской области начнут в феврале

Прививать собираются юношей и девушек от 12 до 17 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области прививать детей от COVID-19 начнут уже в феврале. Это предварительные данные. Их в интервью «Дон-ТР» озвучил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Когда точно вакцина поступит в регион, сказать не могу, поскольку на оборот препаратов уполномочен Минздрав области. Однако, по моей информации, это будет в феврале, - рассказал Евгений Ковалев.

Ранее донские власти сообщили, что прививать собираются юношей и девушек от 12 до 17 лет включительно. Чтобы заранее записать подростков на процедуру, рекомендуют обращаться к участковому педиатру.

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