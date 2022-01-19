Главный санврач Ростовской области рассказал о вакцинации детей от COVID-19

Иммунизация - чрезвычайно важная процедура для детей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области все больше детей болеют коронавирусом, рост случаев в том числе ожидается из-за прихода омикрона. Бороться с этим будут с помощью вакцинации, которую, предварительно, уже запланировали на февраль. Об этом в интервью «Дон-ТР» рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Когда препараты поступят в регион, сказать не могу, поскольку органом уполномоченным на ее оборот является Минздрав области. Однако, по моей информации, это будет в феврале, - рассказал Евгений Ковалев.

Специалист отметил, что при уханьском геноварианте юных пациентов с новой инфекцией практически не было, однако потом их доля возросла, и в последнее время цифры иногда доходили до 18% от общего числа заболевших.

- Вакцинация - метод защиты, который формирует иммунитет и максимально снижает риски заражения, неблагоприятных исходов и госпиатлизации. Это чрезвычайно важная процедура для детей, - подчеркнул Евгений Ковалев.

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