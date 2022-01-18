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Общество18 января 2022 14:55

140 ковидных коек для детей готовы развернуть в 8 госпиталях Ростовской области

Сейчас все детские места оборудованы кислородом
Ангелина СКИБА
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Василий Голубев попросил взять вопрос лечения детей на отдельный контроль

Василий Голубев попросил взять вопрос лечения детей на отдельный контроль

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 8 госпиталях Ростовской области в случае необходимости готовы развернуть новые ковидные койки для детей. Об этом сегодня, 18 января, на заседании оперативного штаба рассказал глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

- Сейчас вызывает вопрос стационарного обеспечения детей, потому что по первым волнам они были практически не задействованы. На Дону сейчас принимают юных пациентов с коронавирусом в горбольнице №20 Ростова, а также в межмуниципальных центрах. Сейчас в стационарах 9 детей. Мы готовы развернуть 140 дополнительных мест в 8 госпиталях, - сообщил Юрий Кобзев.

Министр также добавил, что сейчас все детские места оборудованы кислородом. В ответ на это губернатор Василий Голубев попросил взять вопрос лечения детей на отдельный контроль.

- Основываясь на опыте самых разных стран, существенным отличием омикрона является тот факт, что больше болеют юные пациенты. Мы должны детально отработать все и быть готовыми. Если такая беда случится, дети должны иметь особое внимание и уход. Я прошу этот вопрос взять на отдельное сопровождение, - подчеркнул глава региона.

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