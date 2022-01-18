В Ростовской области заболеваемость коронавирусом увеличилась на 30%

Активность эпидпроцесса продолжает поддерживаться за счет взрослых Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусом. Причем случаи заражения растут как среди взрослых, так и среди детей. Об этом сегодня, 18 января, на заседании опершатаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев.

- На второй неделе этого года отмечен рост, он незначительно превысил 30%, составив 68 на 100 тысяч населения. Среднесуточная заболеваемость увеличилась до 400 случаев, - заявил Евгений Ковлаев.

По словам специалиста, «активность эпидпроцесса продолжает поддерживаться за счет взрослых».

- Это происходит во всех возрастных группах. Особую озабоченность вызывают люди от 65 лет и старше. Там рост составил 27%. Повышение заражения отмечается среди малышей и старших детей, исключение составили только подростки, - рассказал Евгений Ковалев.

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