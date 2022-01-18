Еще 554 жителя Ростовской области заболели коронавирусом, в больницах - 2047 человек

Сотрудники донских лабораторий исследовали 1301 анализов на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области продолжает расти заболеваемость по COVID-19. Только за прошедшие сутки зарегистрировали 554 новых случая. Число перенесших заболевание и подхвативших вирус с начала пандемии достигло 200 690 человек. Об этом сегодня, 18 января, сообщает сайт донского правительства.

По итогам тестирования выяснили, что новые заболевшие появились в 55 городах и районах Дона: Ростов - 161, Таганрог - 24, Волгодонск - 23. Потом идут Батайск с 18 заболевшими, Шахты - 17, Сальский район - 17, Азовский район - 16, в Новочеркасске - 15, в Аксайском и Зерноградском районах по 14 и далее в порядке убывания.

Меньше всего положительных тестов - по 1 - оказалось в Заветинском, Обливском, Родионово-Несветайском, Советском и Усть-Донецком районах.

В стационарах к этому моменту ухаживают за 2047 пациентами, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ - 198.

Скончались из-за COVID-19 еще 8 человек: 4 женщины от 61 года до 82 лет, а также 4 мужчин от 65 до 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего на Дону коронавирус унес жизни уже 9904 человек.

За 24 часа сотрудники донских лабораторий исследовали 1301 анализов на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения сейчас составляет 332,53. Вакцинацию уже полностью прошли 1927,5 тысячи человек, за сутки - 687.

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