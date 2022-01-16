В Ростове-на-Дону проверили, как горожане соблюдают масочный режим

В Ростове проверили, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице департамент транспорта проверил, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим. Были организованы 18 групп мониторинга. В их состав вошли представители исполнительной власти и правоохранительных органов, рассказали в городской администрации.

В результате проверки выявили 60 нарушителей.

- Было вынесено 20 предупреждений: с нарушителями были проведены профилактические беседы по правилам ношения лицевых масок. К 41 пассажиру, допустившему проезд в общественном транспорте без масок, применены меры административного воздействия, –рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ростовчан предупредили, что такие рейды будут проходить постоянно.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что врачи считают, что весной уровень заболеваемости коронавирусом станет выше.

По словам специалистов, самый надежный способ снизить риск заразиться коронавирусом, это повторная вакцинация. Также специалисты добавили, что омикрон-штам может вытеснить другие версии ковида.

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