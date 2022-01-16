Когда новая волна коронавируса накроет Ростов-на-Дону, рассказали врачи

Врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку от ковида повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Ростова-на-Дону бьют тревогу по поводу ситуации с ковидом. Как сообщили в здравоохранения Ростова-на-Дону, следующая волна коронавируса может прийти уже весной.

- На повышение заболеваемости может повлиять снижение уровня коллективного иммунитета, - пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, самый надежный способ снизить риск заразиться коронавирусом, это повторная вакцинация. Также специалисты добавили, что омикрон-штам может вытеснить другие версии ковида.

Прививку необходимо делать спустя полгода после прививки или перенесенного коронавируса.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донском регионе уже подготовили места для пациентов с омикроном.

К слову, в области выявили уже три случая заражения новой мутацией коронавирса. Инфекцию обнаружили у 6-месячного малыша, взрослой женщины, а также у иностранного студента в РостГМУ. Причем заболевшие никак не связаны друг с другом.

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