Василий Голубев: в Ростовской области подготовили места для пациентов с омикроном

Василий Голубев отчитался перед Татьяной Голиковой в режиме видео-конференц-связи. Фото: сайт правительства РО.

В госпиталях Ростовской области для пациентов с омикрон-штаммом уже подготовили обсервационные места и мельцеровские боксы. Об этом сегодня, 14 января, перед вице-премьером страны Татьяной Голиковой отчитался губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Глава региона подчеркнул, что на Дону к этому моменту приняли все возможные меры для изоляции и лечения заболевших омикроном.

К слову, в области выявили уже три случая заражения новой мутацией коронавирса. Инфекцию обнаружили у 6-месячного малыша, взрослой женщины, а также у иностранного студента в РостГМУ. Причем заболевшие никак не связаны друг с другом.

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