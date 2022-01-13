Главный санврач Ростовской области рассказал о состоянии малыша с омикроном

В Ростовской области 6-месячному малышу с омикроном не потребовалась госпитализация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 6-месячному малышу с омикроном не потребовалась госпитализация. За состоянием ребенка решили следить в домашних условиях. Эту информацию сегодня, 13 января, подтвердил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- На момент эпидрасследования, 9 и 10 января, ребенок был дома и не нуждался госпитализации. У других членов семьи заболевание не обнаружили. Наблюдение продлится 14 дней, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Ранее глава управления Роспотребнадзора сообщил, что геновариант омикрон-штамма был обнаружен у младенца и взрослой женщины из Ростова-на-Дону. Причем это были разные случаи, не связанные друг с другом.

До этого первый случай омикрона зафиксировали в РостГМУ - в университете заболел иностранный студент. После этого молодого человека, а также всех, с кем он контактировал, отправили на карантин.

В регионе к этому моменту выявили уже более 1100 штаммов. Менее 1% составляет омикрон, 4,1% - британский вариант и большинство случаев - 90% - составляет индийский.

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