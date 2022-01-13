Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 января 2022 9:52

Власти: информацию о вакцинации детей в школах Батайска подали некорректно

Минобр области на самом деле не собирает списки на иммунизацию. Записать детей можно только при посещении участкового педиатра
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прививать планируют школьников до 12 до 17 лет включительно

Прививать планируют школьников до 12 до 17 лет включительно

Фото: Ксения Высотина

Информацию о возможности вакцинации детей в некоторых школах Батайска до родителей довели некорректно. Такое заявление власти Ростовской области сделали после истории с распространением фейка о подготовке «прививочных списков».

- По информации управления образования Батайска, в отдельных учреждениях некорректно доведена до родителей информация о возможности вакцинации детей. Поручения по сбору каких-либо сведений Минобром Дона не направлялись, - подчеркнули в управлении по информационной политике правительства региона.

Накануне родители учащихся пятых классов получили в чатах извещение о формировании в медкабинетах школ списков на вакцинацию. Однако это не соответствует действительности, и записать на процедуру своих детей взрослые могут только у участкового педиатра. Прививать планируют школьников до 12 до 17 лет включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач больницы Таганрога рассказал, когда и чем будут прививать подростков от COVID-19

Препарат создает иммунный ответ и защищает от развития тяжелых форм заболевания (подробности)