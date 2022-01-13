Власти: информацию о вакцинации детей в школах Батайска подали некорректно

Прививать планируют школьников до 12 до 17 лет включительно Фото: Ксения Высотина

Информацию о возможности вакцинации детей в некоторых школах Батайска до родителей довели некорректно. Такое заявление власти Ростовской области сделали после истории с распространением фейка о подготовке «прививочных списков».

- По информации управления образования Батайска, в отдельных учреждениях некорректно доведена до родителей информация о возможности вакцинации детей. Поручения по сбору каких-либо сведений Минобром Дона не направлялись, - подчеркнули в управлении по информационной политике правительства региона.

Накануне родители учащихся пятых классов получили в чатах извещение о формировании в медкабинетах школ списков на вакцинацию. Однако это не соответствует действительности, и записать на процедуру своих детей взрослые могут только у участкового педиатра. Прививать планируют школьников до 12 до 17 лет включительно.

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