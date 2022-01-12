Главврач больницы Таганрога рассказал, когда и чем будут прививать подростков от COVID-19

Дозы вакцины должны доставить в I квартале 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге главный врач детской городской больницы №1 Сергей Штанько рассказал, что подростков будут прививать вакциной «Гам-ковид-вак-М». Медика процитировали на странице городской администрации в VK.

- В России начинается вакцинация несовершеннолетних от 12 до 17 лет включительно против коронавируса. Вакцинация - наиболее мощный и эффективный профилактический метод борьбы с инфекциями, в том числе с COVID-19. Будут использовать зарегистрированную двухкомпонентную вакцину «Гам-ковид-вак-М». Она не содержит живого вируса и не может дать положительный результат на ПЦР-тест или иное лабораторное исследование, - рассказал Сергей Штанько.

По словам специалиста, препарат создает иммунный ответ и защищает от развития тяжелых форм заболевания.

- Вакцинацию несовершеннолетних в Таганроге организуют во всех педиатрических отделениях больницы №1 и детской поликлиники №2. Поступление доз планируется в I квартале 2022 года, - добавил Сергей Штанько.

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