Главврач больницы Таганрога рассказал, когда и чем будут прививать подростков от COVID-19

Дозы вакцины должны доставить в I квартале 2022 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге главный врач детской городской больницы №1 Сергей Штанько рассказал, что подростков будут прививать вакциной «Гам-ковид-вак-М». Медика процитировали на странице городской администрации в VK.
- В России начинается вакцинация несовершеннолетних от 12 до 17 лет включительно против коронавируса. Вакцинация - наиболее мощный и эффективный профилактический метод борьбы с инфекциями, в том числе с COVID-19. Будут использовать зарегистрированную двухкомпонентную вакцину «Гам-ковид-вак-М». Она не содержит живого вируса и не может дать положительный результат на ПЦР-тест или иное лабораторное исследование, - рассказал Сергей Штанько.
По словам специалиста, препарат создает иммунный ответ и защищает от развития тяжелых форм заболевания.
- Вакцинацию несовершеннолетних в Таганроге организуют во всех педиатрических отделениях больницы №1 и детской поликлиники №2. Поступление доз планируется в I квартале 2022 года, - добавил Сергей Штанько.
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