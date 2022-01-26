Губернатор Астраханской заявил о пробелах в законодательстве после гибели мужчины, которого загрызли собаки

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на инцидент в поселке Кулаковка, где свора собак загрызла 58-ленего мужчину. Комментарий появился на официальной странице главы в соцсетях.

— Произошло ужасное чрезвычайное происшествие. Следственным органам еще предстоит установить все обстоятельства трагедии, но вывод о масштабах проблемы с бездомными животными и в нашем регионе, и в стране в целом очевиден, — пишет Игорь Бабушкин.

По его словам, в 2021 году в области отловили и обработали пять тысяч собак, потратив на это 75 миллионов рублей. Действует пять приютов, планируется построить шестой. Однако, считает губернатор, все это не может кардинально изменить ситуацию. Главная проблема заключается в пробелах в законодательстве.

Сейчас стерилизованных и чипированных животных нужно возвращать на место, где его отловили. По мнению Бабушкина, после этого собаки не становятся менее голодными и менее агрессивными. Не устраивает его и то, что в законе нет критериев определения немотивированной агрессии бездомных животных. Если бы таковые были, агрессивных животных можно было бы на законных основаниях не возвращать на прежние места. Еще одним недостатком законодательства губернатор считает то, что собак с метками нельзя повторно отлавливать.

— Надеюсь, что этот и подобные инциденты все-таки побудят наших законодателей изменить свою позицию и приблизить нормативную базу в этой сфере по крайней мере к европейским стандартам.

Глава области дал поручение подготовить соответствующие инициативы для рассмотрения на федеральном уровне.

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