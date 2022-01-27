Депутаты Астраханской области предлагают разрешить эвтаназию собак

Стая агрессивных псов растерзала мужчину в Астраханской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Астраханской области региональный парламент предлагает внести изменения в закон, регламентирующий правила обращения с безнадзорными животными. Эта информация появилась на сайте областной думы.

Парламентарии предлагают безболезненно умерщвлять собак, проявляющих немотивированную агрессию.

- Также при необходимости мы готовы рассматривать увеличение объема средств, выделяемых муниципальным образованиям на выполнение этих полномочий, - подчеркнул председатель областной Думы Игорь Мартынов.

По словам спикера, депутаты неоднократно получали жалобы на агрессивные стаи собак от местных жителей.

- О наличии проблем в этом вопросе говорят и данные статистики – количество пострадавших от укусов бродячих животных постоянно растет, - прокомментировал Игорь Мартынов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Астраханской области слесаря растерзала стая собак. Мужчина умер от кровопотери.

Животные напали на мужчину утром, когда тот шел на работу.

- Он был тихим и спокойным, не скандалистом, - рассказывает супруга. - Про таких говорят: Мухи не обидит. А еще трудолюбивым был. Мы 21 год вместе. Были..., - сказала вдова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там три стаи бегает — собак 50!»: Вдова слесаря из Астрахани, которого растерзала свора собак, рассказала о ситуации с бродячими собаками

Жена астраханского слесаря, которого загрызли собаки, рассказала, что бродячие псы и раньше нападали на супруга (подробнее)