Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 7:15

Депутаты Астраханской области предлагают разрешить эвтаназию собак

Законопроект появился после нападения животных на людей
Анна ШИЛЯЕВА
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Стая агрессивных псов растерзала мужчину в Астраханской области

Стая агрессивных псов растерзала мужчину в Астраханской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Астраханской области региональный парламент предлагает внести изменения в закон, регламентирующий правила обращения с безнадзорными животными. Эта информация появилась на сайте областной думы.

Парламентарии предлагают безболезненно умерщвлять собак, проявляющих немотивированную агрессию.

- Также при необходимости мы готовы рассматривать увеличение объема средств, выделяемых муниципальным образованиям на выполнение этих полномочий, - подчеркнул председатель областной Думы Игорь Мартынов.

По словам спикера, депутаты неоднократно получали жалобы на агрессивные стаи собак от местных жителей.

- О наличии проблем в этом вопросе говорят и данные статистики – количество пострадавших от укусов бродячих животных постоянно растет, - прокомментировал Игорь Мартынов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Астраханской области слесаря растерзала стая собак. Мужчина умер от кровопотери.

Животные напали на мужчину утром, когда тот шел на работу.

- Он был тихим и спокойным, не скандалистом, - рассказывает супруга. - Про таких говорят: Мухи не обидит. А еще трудолюбивым был. Мы 21 год вместе. Были..., - сказала вдова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там три стаи бегает — собак 50!»: Вдова слесаря из Астрахани, которого растерзала свора собак, рассказала о ситуации с бродячими собаками

Жена астраханского слесаря, которого загрызли собаки, рассказала, что бродячие псы и раньше нападали на супруга (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП