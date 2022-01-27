Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 23:00

«Там три стаи бегает — собак 50!»: Вдова слесаря из Астрахани, которого растерзала свора собак, рассказала о ситуации с бродячими собаками

Жена астраханского слесаря, которого загрызли собаки, рассказала, что бродячие псы и раньше нападали на мужа
ТИХОНОВА Татьяна
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Мужчина обычно не ходил по тому участку один, но в этот раз сказал, что догонит товарищей

Мужчина обычно не ходил по тому участку один, но в этот раз сказал, что догонит товарищей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ужасающий случай гибели мужчины от нападения стаи собак под Астраханью не дает покоя жителям сразу нескольких регионов. Губернатор Астраханской области заявил, что такое происшествие стало возможным из-за пробелов в законодательстве. Местные жители пожаловались, на стаи собак в областном центре и районах региона, и им страшно отпускать детей в школу, а некоторые утверждали, что на улицах даже чипированные собаки рожают щенков, хотя должны быть стерилизованы.

В комментариях появилась информация, что вдове не на что хоронить погибшего мужа. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» связались с Мариной Николаевной и выяснили, что смертельное нападение собак было далеко не первым.

Супруг рассказывал, что на него уже нападала большая собака раньше

Супруг рассказывал, что на него уже нападала большая собака раньше

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОБЕЩАЛ ДОГНАТЬ ТОВАРИЩЕЙ

Вдова рассказала, что ее погибший супруг выходил из дома обычно в полвосьмого-восемь утра, чтобы доехать до одного из пригородных сел, где он трудился слесарем, ремонтировал катера и лодки. Последний отрезок пути Николай Владимирович обычно преодолевал с другими рабочими частного предприятия.

- Они собирались втроем перед работой, чтобы не по одному идти, потому что нападения уже были. То одна собака огромная на него прыгала, то другие, когда шел один, - вспоминает Марина рассказы супруга. - Я была раз в тех краях и видела, что на пути бегают три стаи огромных собак — всего их, наверное, под 50 было.

Мужчине удавалось отпугнуть собак и добраться до работы. Но, как оказалось, не в этот раз.

- Как мне сказали, он зашел в банк решить вопрос с карточкой и своим ребятам сказал идти, а сам потом догонит. Ну и пошел вслед один, - передает детали событий со слов работодателя мужа Марина. - Насколько он задержался — кто его знает. Но дорога через гаражи, пустырь, домов нет — одни предприятия.

Мужчина коллег не догнал...

Женщина рассказала, что по словам мужа, на его пути встречалось целых три стаи бродячих псов

Женщина рассказала, что по словам мужа, на его пути встречалось целых три стаи бродячих псов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОБРАТИТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЛАСТЯМ

- Он был тихим и спокойным, не скандалистом, - рассказывает супруга. - Про таких говорят: Мухи не обидит. А еще трудолюбивым был. Мы 21 год вместе. Были...

Николай и Марина жили в одной квартире с ее мамой. Обе женщины уже на пенсии, единственным кормильцем в семье оставался погибший супруг Марины. У нее - от первого брака две дочери и три внука, у него - своих детей к 58 годам не было, а брат живет в далеком регионе.

- Не знаю, на что хоронить его будем, - переживает женщина. - Пенсия уходит на коммуналку, а зимой она у нас очень высокая. Начальник Николая обещал завтра прислать машину — вроде должны поехать к депутату: помощи просить.

Женщина говорит, что из властей насчет произошедшего с ней еще никто не связывался.

- Знакомые говорят, в суд подавать. Я не знаю еще ничего. Нужно мужа похоронить сначала, - вздыхает Марина. - Кто знал, что такое наступит. Прямо кошмар. У меня самой уже инфаркт был раньше. Сейчас на таблетках только и держусь из-за всего этого.

Следователи предполагают, что у раненного мужчины просто не было шансов выжить

Следователи предполагают, что у раненного мужчины просто не было шансов выжить

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АЛЛО!

Марина Николаевна будет рада любой помощи. Ее номер в редакции "КП" - пишите на Whatsapp: 8-909-409-00-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свора диких собак насмерть загрызла мужчину в Астраханской области

58-летний астраханец шел на работу, когда на него напали дворняги (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Губернатор Астраханской заявил о пробелах в законодательстве после гибели мужчины, которого загрызли собаки

По его словам, стерилизация и открытие приютов кардинально проблему не решит (подробнее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Возле школ, садов — стаи»: астраханцы боятся выходить из дома из-за бродячих собак, которые насмерть загрызли мужчину

Что говорят жители Астрахани о мужчине, которого растерзала свора собак (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП