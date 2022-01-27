Мужчина обычно не ходил по тому участку один, но в этот раз сказал, что догонит товарищей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ужасающий случай гибели мужчины от нападения стаи собак под Астраханью не дает покоя жителям сразу нескольких регионов. Губернатор Астраханской области заявил, что такое происшествие стало возможным из-за пробелов в законодательстве. Местные жители пожаловались, на стаи собак в областном центре и районах региона, и им страшно отпускать детей в школу, а некоторые утверждали, что на улицах даже чипированные собаки рожают щенков, хотя должны быть стерилизованы.

В комментариях появилась информация, что вдове не на что хоронить погибшего мужа. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» связались с Мариной Николаевной и выяснили, что смертельное нападение собак было далеко не первым.

Супруг рассказывал, что на него уже нападала большая собака раньше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОБЕЩАЛ ДОГНАТЬ ТОВАРИЩЕЙ

Вдова рассказала, что ее погибший супруг выходил из дома обычно в полвосьмого-восемь утра, чтобы доехать до одного из пригородных сел, где он трудился слесарем, ремонтировал катера и лодки. Последний отрезок пути Николай Владимирович обычно преодолевал с другими рабочими частного предприятия.

- Они собирались втроем перед работой, чтобы не по одному идти, потому что нападения уже были. То одна собака огромная на него прыгала, то другие, когда шел один, - вспоминает Марина рассказы супруга. - Я была раз в тех краях и видела, что на пути бегают три стаи огромных собак — всего их, наверное, под 50 было.

Мужчине удавалось отпугнуть собак и добраться до работы. Но, как оказалось, не в этот раз.

- Как мне сказали, он зашел в банк решить вопрос с карточкой и своим ребятам сказал идти, а сам потом догонит. Ну и пошел вслед один, - передает детали событий со слов работодателя мужа Марина. - Насколько он задержался — кто его знает. Но дорога через гаражи, пустырь, домов нет — одни предприятия.

Мужчина коллег не догнал...

Женщина рассказала, что по словам мужа, на его пути встречалось целых три стаи бродячих псов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОБРАТИТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЛАСТЯМ

- Он был тихим и спокойным, не скандалистом, - рассказывает супруга. - Про таких говорят: Мухи не обидит. А еще трудолюбивым был. Мы 21 год вместе. Были...

Николай и Марина жили в одной квартире с ее мамой. Обе женщины уже на пенсии, единственным кормильцем в семье оставался погибший супруг Марины. У нее - от первого брака две дочери и три внука, у него - своих детей к 58 годам не было, а брат живет в далеком регионе.

- Не знаю, на что хоронить его будем, - переживает женщина. - Пенсия уходит на коммуналку, а зимой она у нас очень высокая. Начальник Николая обещал завтра прислать машину — вроде должны поехать к депутату: помощи просить.

Женщина говорит, что из властей насчет произошедшего с ней еще никто не связывался.

- Знакомые говорят, в суд подавать. Я не знаю еще ничего. Нужно мужа похоронить сначала, - вздыхает Марина. - Кто знал, что такое наступит. Прямо кошмар. У меня самой уже инфаркт был раньше. Сейчас на таблетках только и держусь из-за всего этого.

Следователи предполагают, что у раненного мужчины просто не было шансов выжить Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АЛЛО!

Марина Николаевна будет рада любой помощи. Ее номер в редакции "КП" - пишите на Whatsapp: 8-909-409-00-00.

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