«Возле школ, садов — стаи»: астраханцы боятся выходить из дома из-за бродячих собак, которые насмерть загрызли мужчину

Собаки напали на 58-летнего слесаря рано утром, когда он шел на работу Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жителей села Кулаковка Астраханской области потрясла гибель их односельчанина. Его растерзала стая собак, когда он рано утром шел на работу. Ситуацию уже прокомментировал в своем инстаграм-аккаунте губернатор региона Игорь Бабушкин. Вот что пишут люди в комментариях.

НЕ МОГУТ ПОВЕРИТЬ В СЛУЧИВШЕЕСЯ

- Это самый добрый и чистый человечек, - сказала одна из подписчиц. - Мы все в шоке от того, что происходит!

Пользователи передали соболезнования родственникам погибшего через тех их знакомых, кто отметился в комментариях.

- Все соболезнования передали родственникам. Только вопрос, кто будет его хоронить. Администрация не может выделить средства на захоронение, а у его супруги нет средств хоронить, - ответил один из пользователей. - Семью его хорошо знали, парень очень хороший.

Комментаторы пишут, что от бродячих псов страдают не только селяне, но и жители столицы региона Фото: Мария ЛЕНЦ

ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО ОДНОГО СЕЛА

В комментариях люди поделились, что ситуация с бродячими собаками в регионе стоит остро, и многие попросту не верят, что отловленных собак, которых возвращают с чипом в ухе потом туда же, где их поймали, действительно стерилизуют.

- Да что там чипировали? На моих глазах отлавливали собак ,бросали в ГАЗель и наживую чипировали бедных собак. Они там пищали как резанные минуты 2-3 максимум, и выпускали их обратно. У собаки на ухе чип висит, а она щенят как рожала ,так и рожает, - заявила одна из подписчиц в комментариях.

- Свекровь кусали и меня. На телефон «горячей линии» по собакам не дозвониться. Просто не отвечают. Одни отписки из администрации: «У нас строгий график по рейдам. Ничего сделать не можем, закон запрещает убивать», - рассказывает жительница Астрахани. - Я и не просила убивать. Просила забрать собак. Сегодня ответ второй пришел. Мы, говорит, 11 собак в 4 квартале 2021 года отловили с вашего адреса. А эти собаки как были, так и есть там! И именно та кусачая собака на месте. У магазина на Безжонова беременная чипипованная псина, у ЦУМа тоже. Беременная с чипом в ухе. Чего там настерилизовали?

«ДЕТИ БОЯТСЯ ПО УЛИЦАМ ХОДИТЬ»

Комментаторы заметили, что даже стерилизованные собаки могут быть голодны, а сбившись в стаи, представляют реальную опасность. Люди боятся отправлять детей в школу. - Так это уже второй труп от собак, - утверждает комментатор. - Предыдущего почти съели возле «Звездного» спорткомплекса.

- Стерилизованные, чипированые - они все равно кидаются. Во дворе мальчика как раз-таки, собака укусила, - добавил другой читатель.

Трагедия произошла в безлюдном месте. Фото: СК РФ по Астраханской области.

- Почему для того, чтобы стали применять серьезные меры, нужно, чтобы произошла трагедия? Люди боятся ходить по улицам. Возле школ, садов — стаи! Это просто жуть! - еще один возмущенный комментарий.

- Да и этот случай уже не первый, и все чего-то ждем. А дети реально боятся по улицам ходить, - согласна с предыдущим комментатором женщина.

«ПОСТАВИМ ЖИВЫЕ ПОДПИСИ!»

Пользователи в комментариях под постом губернатора в «Инстаграме» просили не возвращать на места отловленных собак, чтобы обезопасить жителей региона.

- Создайте в конце концов обращение в Госдуму для изменения законодательства. Мы все поставим живые подписи. Сколько можно издеваться над людьми? - обратилась к губернатору одна из подписчиц.

- Мы стерилизовали двор своими силами, новых щенков нет, собаки жирные, мирные, сытые. Ради своих детей и безопасности кооперируйтесь, занимайтесь сами! Все только на нас, - призывает одна из читательниц.

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