Ростовские ученые разрабатывают технологию производства коллагена из медуз

Ученые считают, что коллаген из медуз будет менее аллергенным. Фото: Донской государственный технический университет.

Ученые Донского государственного технического университета разрабатывают технологию по извлечению коллагена из медуз. Это не только позволит получить качественный продукт, но и защитит Азовское море от последствий ежегодного нашествия медуз.

НУЖЕН ЛИ НАМ КОЛЛАГЕН ИЗ МЕДУЗ?

Ученые рассчитывают получить из медуз менее аллергенный коллаген. Широко применяемый белок из морской рыбы и крупного рогатого скота подходит не всем. Могут наблюдаться аллергические реакции, отторжение имплантата. Медузы состоят только из воды и белков. В отличие от рыбы и скота в их теле нет сложных соединений, что снижает вероятность негативных реакций.

Ученый планируют получить 15 мл чистого коллагена. Фото: Донской государственный технический университет.

Декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Алексей Ермаков говорит, что коллаген можно применять в косметологии, например, в качестве компонента для инъекци красоты, сывороток, масок, кремов и гелей. Новый продукт пригодится медикам.

— В регенеративной медицине коллаген может быть использован в кожной имплантации при ожогах для восстановления кожи, а также для инъекций в суставы, которые восстанавливают их работу, – говорит Алексей Ермаков.

ЧТО СДЕЛАЮТ С МЕДУЗАМИ?

Чтобы получить коллаген, ученые сначала отделяют купол медузы от щупалец. Они измеряют концентрацию коллагена в частях, после чего обрабатывают их реагентом. Купол и щупальца помещают в центрифугу, чтобы отделить коллаген от воды и других белков. В полученный экстракт добавляют вспомогательные вещества, чтобы улучшить его физические свойства.

После этого начнутся испытания. Исследователи проверят на возможность аллергических реакций, совместимость с кожными покровами, наличие патогенов.

По итогам первых исследований его участники планируют получить 15 мл чистого коллагена. Полученный материал попытаются вывести на рынок, предложив его фармакологическим и косметическим компаниям.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОМОЖЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВУ

В Азовском море каждое лето происходит так называемое нашествие медуз. Обилие медуз не только мешает отдыхающим, но и вредит экологии.

– Большое количество медуз в Азовском море нарушает баланс в экосистеме. Повышенная соленость и температура воды, обилие кормовой базы способствуют чрезмерному размножению популяции. Таким образом, происходит загрязнение моря излишком биомассы медуз, – поясняет сотрудник кафедры «Биоинженерия» ДГТУ Елена Верещак.

Напомним, ученые не впервые пытаются найти применение медузам из Азовского моря. Ранее доцент кафедры зоологии Южного федерального университета предложил употреблять медуз в пищу. По его словам, корнеротов можно солить и делать из них консервы.

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