Ловить и делать консервы: как бороться с нашествием медуз в Азовском море, ответил ученый

Азовское море заполонили ушастые медузы и медузы-корнероты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Медузы снова заполонили Азовское море так, что оно стало напоминать суп. Туристы жалуются, что желеобразные мешают свободно плавать, а иногда даже жалят. Ученые тем временем говорят, что они могут не только сорвать ваш отпуск, но и отразиться на морской фауне. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией АзНИИРХ Сергей Дудкин рассказал, чем грозит нашествие медуз и как с ним бороться.

НАШЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ

Медузы любят соленую воду и поэтому раньше обитали, в основном, в Черном море. Но в последние годы и наше Азовское стало для них комфортным домом. Все дело в том, что вода в нем стала намного солонее.

Некоторые медузы могут даже жалить. Фото: instagram.com/podslushano_yeysk.

— Соленость Азовского моря уже превысила 15 промилле или 15 граммов хлорида натрия на литр. Для сравнения — соленость Черного составляет 17 промилле. Но дело не только в этом. В Азовском море много планктона, которым питаются медузы: фитоплактона, зоопланктона, — поясняет ученый.

Речь идет о сезонной популяции, поэтому медуз много не всегда. Небольшие медузы появляются в Азовском море в мае, а как раз в июле, в разгар курортного сезона, превращаются в пугающих гигантов. Правда и живут желеобразные только до конца октября — начала ноября.

ЧЕМ ГРОЗЯТ

По словам Сергея Дудкина, в Азовском море водятся обычные ушастые медузы и корнероты — с колоколом синевато-фиолетового цвета. Купаться неприятно и с теми, и с другими, но реальные проблемы могут доставить только вторые. Корнероты обладают стрекательными клетками и могут жалить. Укус вызывает ожог, но для жизни не опасен.

При этом для рыбы нашествие медуз — реальная угроза.

— Медузы съедают кормовую базу молоди рыбы — планктон. Они могут питаться и самой молодью, но только мальками размером не более сантиметра. Это, соответственно, влияет на популяцию рыбы. Больше всего это отражается на количестве хамсы.

ХРУСТАЛЬНОЕ МЯСО

Ученый считает, что утилизировать медуз можно и нужно. Их можно добывать любыми способами лова, а затем перерабатывать.

— Речь идет о корнеротах - их можно употреблять в пищу. Для этого пригодна не вся медуза, а только ее колокол. Есть специальные способы засолки. Выловленную медузу сразу посыпают солью с добавлением алюмокалиевых квасцов (белые кристаллы, которые хорошо растворяются, применяются для очистки воды - прим.ред).

Медуза просаливается, уплотняется и приобретает молочно-белый оттенок. По словам Сергея Дудкина, получается что-то типа обычных консервов. Перед употреблением медузу отмачивают, нарезают соломкой и поливают лимонным соком или соевым соусом. На российском рынке такой продукт вряд ли будет популярен, но зато его можно экспортировать. В восточной и юго-восточной Азии, Китае так называемое хрустальное мясо входит в привычный рацион.

Пропадут медузы только в конце октября. Фото: instagram.com/podslushano_yeysk.

ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА ИЛИ ПОЛЬЗЫ РАДИ?

Едва ли кто-то из соотечественников захочет попробовать хрустальное мясо, но как выясняется, зря. Как и многие морепродукты, медузы полезны.

— Они содержат селен — важный антиоксидант, который продлевает молодость. Кроме селена, в их состав в небольшом количестве входят ванадий и молибден, — говорит Дудкин.

Кстати, в 70-е годы исследователи провели интересный эксперимент — высушили медуз, а получившимся порошком посыпали пищу свиней и птицы. Необычная биодобавка оказалась полезной — увеличились прирост и привес животных.

ЖДАТЬ ЛИ В РОССИИ ТАКОЕ ПРОИЗОДСТВО?

Еще в начале года Росрыболовство предложило ловить медуз в промышленных объемах и перерабатывать. Сообщалось, что программа пока находится в разработке.

— Нельзя просто так вылавливать и складировать медуз. Иначе может произойти осолонение почвы. Безусловно нужно разработать грамотную программу, продумать все этапы. Правда сейчас для нас переработка медуз - лишь теория, идея. Никакие ресурсы для ее реализации пока не привлечены.

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