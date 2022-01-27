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Происшествия27 января 2022 14:42

После пожара в доме в центре Ростова в квартире нашли тело пенсионера со связанными руками

Следователи завели дело по статье «Убийство»
Анна ШИЛЯЕВА
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Следком выясняет обстоятельства гибели пенсионера

Следком выясняет обстоятельства гибели пенсионера

Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице в среду вечером, 26 января, произошел пожар в квартире, расположенной в трехэтажном многоквартирном доме на Суворова, 8. Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на месте происшествия обнаружили тело 80-летнего хозяина со связанными руками.

В региональном следкоме сообщили, что у следователей есть основания считать, что в отношении пенсионера было совершено преступление.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Сейчас назначены судебно-медицинская экспертиза, которая покажет точную причину смерти, а также молекулярно-генетическая и пожарно-техническая экспертизы.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Соседи, в свою очередь, добавили, что погибший вел асоциальный образ жизни.

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