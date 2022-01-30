«Обещали избить арматурой, шел пешком и чуть не попал в полицию»: ростовчанин провел день без Интернета

Эксперимент - провести такой же день, как 20 лет назад - оказался отчасти опасным Фото: Иван МАКЕЕВ

30 января по всей планете отмечают Всемирный день без интернета. Достаточно специфичное событие появилось на волне всеобщего помешательства на онлайн-среде.

Сейчас мало, кто может представить - как это вдруг оказаться без телефона, подключенного к Всемирной паутине, хотя еще не так давно немногие верили, что весь мир может оказаться фактически на одной ладони.

Накануне журналист «КП - Ростов-на-Дону» решил испытать на себе - каково это без гаджетов - и провести выходной без интернета и смартфона

«ЖИВЫЕ ЛЮДИ ТАК ДОЛГО В СЕТИ НЕ ОТСУТСТВУЮТ!»

- Предвкушая воскресенье без интернета, я уже в субботу ночью выключил телефон, чтобы не было соблазна просыпаться со смартфоном в руке.

Утром как обычно моя ладонь потянулась под подушку за гаджетом, но там его не оказалось. Пока лежал в кровати, было желание заглянуть в Сеть: похожее чувство возникает, когда выходишь из квартиры и начинается накручивать себя: что что-то забыл, и хочется вернуться, чтобы все тщательно проверить.

Сегодня даже бабушки оплачивают коммунальные услуги через Интернет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через полчаса мне в дверь уже стучалась мама: я не был в Сети последние 14 часов и до сих пор там не появлялся! Она беспокоилась: почему я не ответил ей в «семейном чате» и не перезвонил? Родные начали переживать: а вдруг со мной что-то случилось - «живые люди» так долго в сети не отсутствуют!

НЕТ ИНТЕРНЕТА - НЕТ ДОСУГА?!

- Хотел включить телевизор, но вспомнил, что телевизионные каналы у меня работают только через Интернет. Радио нет по той же причине, поэтому свой информационный голод я утолить никак не мог. Можно было почитать книгу, но из бумажных носителей в квартире оказался только букварь первого класса.

И тут я вспомнил, что у меня уже две недели лежит разобранная люстра, до которой занятые смартфоном руки не доходили. Решил: соберу ее, пока свободен. Инструкции к купленному на рынке декору не было. Хотел «погуглить» - а нельзя! В итоге бросил и эту затею.

Когда привык расплачиваться с помощью смартфона, в кармане может не оказаться ни налички, ни банковской карты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В тот момент я впервые осознал, как же было раньше сложно без Сети! Допустим есть устройство или ситуация, с которой ты не можешь разобраться. И что в этом случае делать? Бежать к знакомым? Искать специальную литературу в библиотеке? Вызвать мастера? Зато сейчас любую инструкцию можно скачать, все поломки поэтапно разбирают на видео, и это очень упрощает жизнь. Думаю, попадись мне такая люстра в прежние времена, то пришлось бы искать какого-нибудь смекалистого мастера.

В КИНО НЕ ПУСТИЛИ

- В четырех стенах сидеть было бесполезно - из всех благ цивилизации мне доступны были только газ, вода и электричество, поэтому я решил пойти в кино. Благо идти пешком и недалеко.

Что сейчас крутят в кинотеатрах, не знал. Расписание посмотреть было негде. Охранники сказали, что на ближайший сеанс я опоздал. Пришлось полчаса ждать следующий показ. А когда уже подошел за билетами, потребовали QR-код – а где его брать без телефона-то? Хотел пройти напролом, но пригрозили вызовом полицию.

Без навигации в телефоне можно заплутать в родном городе. Фото: ВАРДАНЯН Анастасия

Без заветного кода для посещения мне оказалась доступна только улица, как итог - остался я без фильма. Решил заехать к своему другу, сделав это неожиданно и без звонка.

ПРИШЛОСЬ ИДТИ ПЕШКОМ

- В автобусе меня ждал очередной сюрприз: я не смог расплатиться за билет! Налички с собой не оказалось, а банковская карта - та, что была в кармане - оказалась пустой. Перевезти на нее деньги с другого счета без телефона и Интернета прямо в автобуса невозможно. Водитель попался сердобольный: предложил оплатить по номеру телефона! Но тут, как вы понимаете, в рамках моего эксперимента было тоже без вариантов.

В итоге, я шел пешком примерно час. Немного даже заплутал, так как никогда не проходил этот путь ногами. Да бывает и так, особенно когда GPS-карт в руке нет. А некоторые прохожие горожане местности вообще не знают, другие смотрят с опаской - сейчас выглядит странно, когда спрашивают, где какая улица - все же есть в гаджетах!

Оказалось, что и в задушевных беседах давно есть третий лишний - смартфон Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В ГОСТИ БЕЗ ЗВОНКА УЖЕ НЕ ХОДЯТ

- Добрался я до многоквартирного дома знакомого, а там - частная территория. На калитке - магнитный замок. Дом - новый и мало заселен, поэтому жильцов совсем нет. Пока заезжал автомобиль, я протиснулся к подъезду через ворота, а там - еще один магнитный замок и не работающий домофон.

20 минут я попрыгал на морозе, но никто из жильцов так и не вышел. Решил найти окно в квартиру, где живет мой товарищ, и как в «старые времена» позвать его с улицы. Кричал долго, но, видимо, пластиковые пакеты совсем не пропускали мой крик.

Окно третьего этажа все еще не открывалось, и тогда я решил кидать камушки в стекла. Искал маленький щебень, но так и не нашел - кругом асфальт, земля - тоже замершая. Начал отрывать куски шпаклевки от стены, пытаться ими попасть в нужное мне окно. Но рука совсем не слушалась: последний раз я кидал камни в третьем классе.

Можете хоть сто раз сказать, что Интернет - зло, но попробуйте без него хоть день проживите Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЛЮБИМЫЙ УЖИН ОТЛОЖИЛ НА ЗАВТРАК

- Этажом ниже выглянул строитель и пообещал со мной разобраться. Благо я успел объяснить ему суть проблемы, пока он не достал арматуру и не вызвал полицию. А грозился! Мужчина открыл мне подъезд. И вот я замерший оказался на пороге квартиры друга.

Когда мой одноклассник открыл дверь, то очень удивился моему появлению. Он еще долго не мог понять, что происходит. Сейчас получается появиться просто без звонка - это дурной тон.

Мы с ним, в общем-то, хорошо посидели. Он постоянно отвлекался на телефон, а я не знал, чем занять себя в это время. Когда уже стемнело, я пошел домой. По пути попадались неосвещенные участки, на таких я обычно светил под ноги фонариком смартфона. Но во время своего эксперимента даже этого приспособления я был лишен. Вспомнил, что дома закончился хлеб, но и его мне тоже пока не купить. Пришлось отложить ужин с бутербродами на завтрак.

Перед сном решил развлечь себя списком, а что еще теперь невозможно комфортно сделать без смартфона и Интернета? В мой список вошли любые покупки, в том числе лекарства, оплата коммуналки, разговоры с друзьями из других городов... Свой список можете продолжить сами. А я этот день без смартфона и Интернета запомню надолго. Но повторять его я точно не буду, во всяком случае без предварительной подготовки...

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