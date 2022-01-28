Как поселковые врачи наматывают километры за смену, а в непогоду ходят пешком к больным

И такой медицинский транспорт все еще можно встретить на дорогах. А в обслуживании он выходит в цене, как иномарка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области растет число заболевших новым штампом коронавируса - омикроном. Между тем зима вносит свой вклад в и без того сложную ситуацию: дороги покрываются то снегом, то гололедом. Водитель поселковой больницы рассказал журналисту "КП - Ростов-на-Дону", как им приходится пробираться к больным и почему не всегда удается экстренно вывезти пациента в больницу.

АРИФМЕТИКА НА ПАЛЬЦАХ

- Наш поселок находится в 20 километрах от районного центра, - рассказывает Григорий. - Расстояние небольшое, но, если трассу заметает снегом, ехать приходится и по 40 минут. К нашему фельдшерскому пункту прикреплено сразу несколько маленьких поселков, в один из которых медикам даже приходится добираться на пароме, чтобы не объезжать 40 километров по трассе.

Если в городе улицы хоть как-то чистят на следующий день после снегопада, то у нас снег может лежать неделями, пока не растает сам. А по нашим дорогам может проехать только полноприводный транспорт, но даже с ним мы возим с собой лопаты. Однажды мы так и не доехали к пенсионерке: двигались по их поселковой дороге, где впереди была огромная яма с раскисшим снегом. Если бы мы в нее попали, то точно бы не вылезли. Врачам пришлось идти пешком несколько километров.

В среднем, мы посещаем 5-10 пациентов за смену. Если погода портится, то число визитов пациентов сокращается вдвое. Жители поселков удивляются: как это мы за день можем обслужить только 3-5 вызовов?! Это, мол, слишком мало! А все просто: из-за пандемии в районный центр приходится ездить каждый день, чтобы отвозить в лабораторию ПЦР-тесты и анализы крови. А еще помимо заболевших, мы приезжаем к людям домой, чтобы взять повторный мазок на ковид. Плюс нужно возить врачей и фельдшеров, документы и талоны. Вот и вся арифметика.

Фельдшеры часто - хрупкие женщины, которым не поднять упавшего пациента весом под центнер Фото: Олег УКЛАДОВ

ДНЕМ - ВОДИТЕЛЬ, ВЕЧЕРОМ - МЕХАНИК

- Служебный автомобиль у нас "Лада Нива", но он не всегда бывает на ходу. В день мы наматываем около 300 километров, отчего уже через пару лет даже новая машина начинает периодически ломаться. Плюс служебный транспорт нужно вовремя обслуживать, менять масло, фильтры и другие расходные материалы. И все эти обязанности ложатся на плечи водителя, который вынужден после работы еще и «возиться» с автомобилем.

Официально мой рабочий день длится с восьми утра до трех часов дня. На деле же я работаю с семи до пяти. Что-то мелкое ремонтирую сам и за свой счет, а вот крупные поломки - только через автосервис, а в нем автомобиль могут и месяцами чинить. Я почти полтора месяца возил врачей на личном автомобиле, потому что служебную "Ниву" никак не могли починить. Конечно, можно было и не работать на своем авто, но тогда и зарплату не платят за простой.

Или вот пример: не работала у меня печка в салоне. Мне начальник районного гаража говорит - катайтесь пока, а потом - починим. А как ездить без печки, если стекло замерзает и не видно ничего, не уточнил. Но ведь тут дело не в комфорте, а в безопасности!

Если везти больного с острой болью в старом "УАЗике", несчастный настрадается еще больше Фото: Олег УКЛАДОВ

"КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ УВАЖЕНИЕ? "

- А еще у нас есть район, где в фельшерском пункте работает "УАЗ", в народе - "буханка". Люди считают, что это надежный и неприхотливый автомобиль, поэтому его массово начали использовать для медиков. В нем абсолютно нет ничего, чтобы использовать его для перевозки больных. Про комфорт я вообще молчу, в нем холодно и сильно укачивает. Везешь человека с острым приступом или болью, а автомобиль шатает во все стороны на кочках.

Плюс у "буханки" расход топлива в два раза выше, чем у обычного автомобиля. С такими тратами вполне можно было содержать хорошую иномарку, но там продолжают эксплуатировать уже по сути непригодный для нашего века транспорт. Иной раз стыдно бывает за такое ржавое корыто. Какое может быть уважение к медработникам, когда они приезжают на таком металлоломе?

Конечно, есть больницы, которым везет - им покупают один-два новеньких автомобиля, но из-за постоянных подмен и несвоевременного обслуживания, они приходят в негодность. В соседнем поселке появилась новая "Шевроле Нива", так все врачи радовались, что там есть и подогрев сидений, и тепло, а у водителя - гидроусилитель и кондиционер. Мелочи, но так приятно!

Не всегда машина может проехать по проселочным дорогам, и фельдшерам приходится километры идти пешком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

"ТРАНСПОРТ В ЛЮБОЙ БОЛЬНИЦЕ - БОЛЬНАЯ ТЕМА"

- Вообще транспорт - это больная тема в любой больнице. Даже у нас в районом центре стабильно 2-3 машины стоят поломанные - это при том, что автопарк там обновили четыре года назад. У нас в поселке больничный транспорт не рассчитан для перевозки больных, мы можем только доставить врача к пациенту, а транспортировать его обязана "скорая" из города.

Недавно приехали на вызов, а там - женщине плохо. Мне дочка ее говорит, везите ее в больницу, а как мы ее повезем, если у меня трехдверная "Нива"? Женщина была большая - килограммов 90, у меня в помощниках только фельдшер-девчонка, как мы пациентку-то погрузим? К тому же, если человек, не дай бог, умрет в нашем автомобиле, нас вообще могут работы лишить. Вот потому мы и обязаны ждать "скорую", только она имеют право транспортировать больных.

"Скорая" из города тогда примчалась быстро, но, как мне потом рассказывали, ее не спасли. Если бы у нас был подходящий транспорт, мы бы и сами могли довезти женщину в больницу, сэкономив час времени.

И да - врачи и фельдшеры у нас хрупкие девушки, поэтому иногда приходится помогать им с пациентами. На днях ехали по поселку и увидели, что мужчина лежит у забора. От него исходил сильный запах спиртного, пришлось вытаскивать из кустов подвыпившего гражданина. В домах люди, бывает, теряют сознание и падают с кроватей - их приходится поднимать на кушетку.

"ЧАСТО ПОДХВАТЫВАЕМ КОВИД"

- Водители, как и врачи, часто подхватывают ковид, потому что постоянно контактируют с больными. Поэтому нужно подменять товарищей по всей округе. Конечно, шоферов не хватает. Никаких привилегий работа в больнице не дает и зарплата небольшая - 25 тысяч рублей, поэтому новые сотрудники и не приходят. А те, кто есть, как правило, совмещают работу в больнице и в такси или идут дополнительно в охрану.

Лично я работаю, потому что привык уже к этой профессии. У нас очень дружный коллектив, помогаем друг другу, и поэтому на всякие мелочи и трудности уже не обращаешь внимания.

Посудите сами: если мы не оказываем вовремя помощь в поселке, то люди вынуждены ехать в город, где и так врачи и больницы перегружены. Поэтому очень важно обеспечить должный уровень мобильности наших поселковых врачей. Я стараюсь, как могу

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