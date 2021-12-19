Дневник пациента ковидного госпиталя: Ростовчанин описал, как проходит лечение больных коронавирусом

Выздоравливать в ковидном отделении оказалось непросто Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчанин Сергей попал в отделение для лечение больных с коронавирусом в одну из районных донских больниц с 25% поражения легких. И решил поделиться своими впечатлениями о буднях пациентов с журналистом «КП - Ростов-на-Дону»

В РУКУ СТАВЯТ КАТЕТЕР

- Первым делом всех, кто поступает в ковидное отделение, распределяют. Тяжелых кладут в одном месте, средних и легких - в другом. Это делается для того, чтобы врачам легче было вести наблюдение. Пациентов с коронавирусом много, поэтому в одном боксе может лежать по пять человек. Были дни, когда пациентов временно устраивали в коридоре, пока кого-нибудь не выпишут.

Я попал в отделение, где лечатся пациенты со средней тяжестью течения заболевания. Меня сразу предупредили, что тут лежат только с коронавирусом, поэтому можно не переживать, что подхватишь другое заболевание типа гриппа.

Всем, кто поступил на лечение, в руку сразу ставят катетер: процедура неприятная, но потом понимаешь, что это достаточно удобно, потому что в течение дня делают много внутривенных уколов и капельниц. Больница переполнена, и если медсестры каждый раз будут делать новый прокол, это будет и долго, и болезненно.

Первое время катетер сильно ощущался в руке, был даже страх, что вена от любого неверного движения может порваться. Но потом к нему быстро привыкаешь. У меня даже были случаи, что я засыпал прямо на нем, и ничего плохого не происходило. Забегая вперед, могу сказать, что после этой иглы, даже когда ее извлекли, кисть руки сгибалась с болью еще недели две. Поэтому советую: давать под катетер нерабочую руку, чтобы потом не испытывать неудобств в быту.

Когда постоянно лежишь на животе, болит все, и выспаться не получается Фото: Иван МАКЕЕВ

ПОЧЕМУ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА ЛУЧШЕ СОБЛЮДАТЬ

- Пока находился в госпитале, понял, что все рекомендации врача лучше соблюдать неукоснительно: если этого не делать, может стать только хуже. Проверено и испытано лично. К примеру, всем, кто поступает с пневмонией, запрещено лежать на спине - только на животе или в крайнем случае на боку. Сидеть тоже нежелательно, так как это отнимает слишком много сил. Находиться в таком положении неудобно - начинают болеть колени, затекает шея и плечи, но по-другому легкие не восстановить.

В палате со мной находился пенсионер: он лежал на спине, потому что на животе ему было не удобно. Буквально за сутки такого лежания его сатурация кислорода в крови снизилась на пять пунктов, что очень плохо. Спрашивается: кому лучше сделал?

ПИТЬ НУЖНО МНОГО, А ТЕПЛОЙ ВОДЫ ДОСТАТЬ НЕГДЕ

Еще одно правило касается того, что пить нужно не меньше двух литров жидкости в день. Такое количество воды совершенно не сочетается с положением лежа на животе. Но, если этого не делать, организм быстро почувствует обезвоживание.

К слову, с водой в моей больнице был постоянный дефицит. Передачки санитары берут с неохотой, так как им приходится таскать пакеты с бутылками по лестнице на разные этажи. Для них это, конечно, лишняя работа, которую они и не должны выполнять, но иной возможности поддерживать водный баланс нет.

Другой сложный вопрос связан с кипячением воды. Врачи рекомендуют пить теплую воду, так она быстрее усваивается организмом, но проблема в том, что официально пользоваться чайниками в больнице нельзя. Приходилось кипятить воду скрытно. Если за этим делом "засекут" медработники, то начинают жаловаться. Говорят, мол, если начальство узнает, они за это получат выговор. И как отстаивать свое право на кипяток? Медики, конечно, все понимают, но правила больницы они тоже нарушать не могут. Вот и получается, что нужно пить теплую воду, а легальных способов ее достать - нет.

После тяжелой пищи состояние больного ухудшилось, и его перевели на ИВЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

ДНИ ПРОВОДИШЬ ИЛИ ЛЕЖА, ИЛИ СТОЯ

Утро в больнице начинается рано, примерно в 4 утра. В это время везде включают свет и начинаются процедуры, поэтому крепкий и продолжительный сон в больнице мало кому доступен.

Выходить из бокса нельзя, поэтому все свое время приходится проводить лежа или стоя - в палате просто нет места, чтобы ходить, разве что на месте шагать. Матрасы - неудобные и изрядно потасканные, отчего на второй день болит уже все. И ты просто лежишь и терпишь боль в коленях, пояснице плечах и шее.

Пожилые люди часто жаловались на то, что они не могут уснуть из-за боли в суставах, потому частенько просили врачей дать обезболивающее.

ПИТАТЬСЯ НУЖНО ПРАВИЛЬНО

- Еще одно правило быстрого выздоровления - нужно внимательно следить за тем, что ты ешь. Многие пациенты полагают, раз они лежат в больнице с ковидом, значит есть можно абсолютно любые продукты и ни в чем себе не отказывать. Но это не так.

Одному из пациентов стало плохо из-за того, что он съел сало с хлебом. Пришедший инфекционист долго недоумевал: как можно в таком состоянии есть такую тяжелую и совсем не больничную еду. Врачи два дня пытались вылечить у мужчины несварение. Пришлось отменить некоторые препараты, так как он совершенно не мог лежать на животе и пить необходимое количество жидкости.

Из-за отклонения от основного лечения поражение легких у него увеличилось в два раза и пациента экстренно подключили к аппарату ИВЛ.

Увлекаться лежанием на спине было крайне нежелательно Фото: Иван МАКЕЕВ

ДЫШАТЬ ПОМОГАЛИ КОНЦЕНТРАТОРЫ

- В каждой палате есть точка подключения к кислороду. Я раньше думал, что люди дышат прям из кислородных баллонов, но это не так. При средней степени поражения человек начинает дышать с помощью концентратора - это такой прибор, похожий на большой ингалятор. Он очень громкий, его звук напоминает работающий насос для откачки воздуха. Ночью вся больница наполняется звуками таких насосов и бурлящих пузырьков. Если концентратор не справляется, тогда человека подключают к кислороду.

Если врачи "посадили" на кислород, значит дела идут плохо и нужно еще больше сконцентрироваться на лечении. Маски с кислородом неудобные: когда лежишь на животе, в них совершенно невозможно уснуть, так как маска упирается в лицо и нос. Неудобство и желание выспаться вынуждают людей снять маску и уснуть, наконец, крепким сном на спине. В этот момент болезнь и начинает прогрессировать.

А еще врачи советуют выполнять дыхательную гимнастику, но с ней самое главное не переусердствовать. Во время болезни легочная ткань утончается и любой резкий выдох или вдох может ее травмировать. Сосед по палате полчаса выполнял непонятные всхлипы и вдохи. Говорил, посмотрел эту методику на «ютуб». Со стороны уже было понятно, что с гимнастикой он переборщил. Вечером у него с кашлем начали выходить кровяные сгустки. Оказалось, что он повредил и так изношенную ткань легких.

МОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОДЛИЛОСЬ 6 ДНЕЙ

- При положительной динамике, если соблюдать все требования по питанию, по воде и по лежанию на животе, уже через пару дней человек чувствует улучшение. Это при условии, что у пациента нет диабета и ожирения - в этом случае болезнь протекает вяло и долго.

Кормят в больнице, конечно, скудно, но в любом случае еда вполне себе порядочная. Диабетикам положено отдельное меню - там с рационом все гораздо солиднее: рыба, овощи, мясо. Больничную пищу иногда приходится есть, потому что не всегда есть возможность получить «передачку». Вдобавок, холодильника в стационаре для еды не было, поэтому не всегда продукты, принесенные из дома, оставались свежими.

Привозить вещи тоже особо не получалось: по новым правилам из ковидного отделения нельзя ничего выносить, все вещи в больнице подлежат утилизации.

Я пролежал в госпитале 6 дней, еще неделю восстанавливался дома, так как на момент выписки поражение в легких еще оставалось.

Чтобы не говорили, по своему опыту могу сказать: лечат в госпитале неплохо, но вот условия в районном стационаре не сильно располагают к выздоровлению. Так что лучше сразу делать все, что говорят врачи и скорее домой!

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