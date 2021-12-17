Ростовские врачи ответили, чем отличается омикрон-штамм и как от него защититься

Официальных данных об омикрон-штамме пока нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 17 декабря подтвердился первый случай заболевания омикрон-штаммом. Его диагностировали у студента РостГМУ, однако подробности его состояния пока не сообщаются. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» спросил у региональных врачей, чем отличается новый штамм коронавируса от предыдущих.

Заместитель главного врача медицинского центра «Семья» Николай Воликов говорит, что в белке "Омикрона" больше мутаций, чем в дельта-штамме. Это влияет на скорость передачи инфекции.

— Омикрон-штамм - более заразный. Согласно статистике, заболевший омикрон-штаммом может заразить трех человек, в случае с дельта штаммом этот показатель — 0,8. Этим и вызваны опасения в мире. Что касается симптоматики, то тут особых отличий нет. В научной литературе сейчас пишут о таких симптомах, как утомление, учащение пульса, першение в горле. Можно также выделить выраженную боль в мышцах, которая может сохраняться вплоть до полного выздоровления, — говорит собеседник.

Главврач Городской поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов подчеркивает — об омикрон-штамме пока нет данных, подтвержденных комиссионно или официальными структурами. Он также приводит предварительные данные о высокой заразности. Еще одна отличительная особенность — небольшой инкубационный период.

— Это хорошая новость. Чем короче инкубационный период, тем человек меньшее время заражает окружающих, не зная о том, что он болен. На третий день он сразу понимает, что болен, начинает изолироваться и лечиться, — поясняет Гайнутдинов.

По его словам, есть также предположение о том, что "Омикрон" протекает легче и реже вызывает пневмонию. Оба эксперта сходятся во мнении, что этот штамм похож на грипп, если рассматривать озвученные выше симптомы.

— Некоторые ученые считают, что это как бы предтеча того, что эпидемия скоро закончится, не будет затягиваться. Ну повторюсь, все это просто разговоры. Пока мы не имеем рекомендаций ни от научного сообщества, ни от минздрава, ни от ВОЗ, — комментирует главврач поликлиники № 14.

Николай Воликов говорит, что защита от омикрон-штамма стандартная. Нужно носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию, не собираться большими группами. Игорь Гайнутдинов также советует вакцинироваться и ревакцинироваться.

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