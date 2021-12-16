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Общество16 декабря 2021 12:25

Первый случай заболевания омикрон-штаммом подтвердили в Ростовской области

Инфекцию обнаружили у студента из Конго
Ангелина СКИБА
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Сейчас ситуацию контролирует Роспотребнадзор

Сейчас ситуацию контролирует Роспотребнадзор

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области подтвердили первый случай заболевания омикрон-штаммом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения в РостГМУ, подтвердили наличие коронавирусной инфекции, вызванной штаммом омикрон. Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, - прокомментировали в пресс-центре.

Заболевшего молодого человека уже изолировали в индивидуальный бокс, он находится в моногоспитале. Также определили круг контактных, их отправили на изоляцию и взяли под медицинское наблюдение. Сейчас ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

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