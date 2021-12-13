В Ростове омикрон-штамм у иностранного студента не подтвердили

Ранее сообщалось, что у молодого человека было подозрение на вирус
Фото: ИВАНОВА Диана
Студентов с коронавирусом, и тем более с омикрон-штаммом, в медуниверситете Ростова сейчас нет. Так в пресс-службе вуза прокомментировали информацию о якобы заболевшем молодом человеке, который приехал на учебу из-за границы.
- На данный момент среди конголезских студентов нет заболевших новой коронавирусной инфекцией, - подчеркнули в РостГМУ.
Ранее областные СМИ сообщили о возможном первом случае омикрона в Ростовской области. Журналистам стало известно, что у студента есть подозрение на вирус и он сдал тест, однако результатов анализа еще не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Среди прибывающих в Ростовскую область самолетом не зафиксировали омикрон
Глава донского Роспотребнадзора объяснил, как проверяют прибывших на наличие нового штамма (подробности)