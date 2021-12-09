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Здоровье9 декабря 2021 14:56

Среди прибывающих в Ростовскую область самолетом не зафиксировали омикрон

Глава донского Роспотребнадзора объяснил, как проверяют прибывших на наличие нового штамма
ТИХОНОВА Татьяна
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Исследованием анализов прибывших из-за рубежа занимаются сразу два института в Ростове

Исследованием анализов прибывших из-за рубежа занимаются сразу два института в Ростове

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области на сегодня не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон», который появился в Южной Африке в ноябре. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев во время брифинга 9 декабря.

Он объяснил, что прямых рейсов в Платов из стран, неблагополучных по распространению нового штамма, нет. Но для недопущения его завоза нового в аэропорту обследуют всех пассажиров, которые прибывают транзитными рейсами из этих государств.

— Температуру в них измеряют в самолете и в аэропорту, проводят экспресс-тесты на ковид, забирают материал для ПЦР и вручают постановление о самоизоляции, - разъяснил механизм Евгений Ковалев.

Собранные материалы направляют на анализы в два ростовских института. Главный санврач региона отметил, что за последние 19 недель среди прилетающих в Платов выявляют только штамм «Дельта».

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