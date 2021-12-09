Два института в Ростовской области ищут новые штаммы коронавируса у жителей региона

В последние 19 недель выявляется один и тот же штамм Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове сразу два института занимаются выявлением среди заболевших новых штаммов коронавируса. Об этом во время брифинга 9 декабря рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Это Ростовский противочумный институт и научно-исследовательский институт паразитологии и микробиологии. Они оснащены оборудованием, которое позволяет проводить высокотехнологичные исследования с помощью аппарата секвенатора, - уточнил Евгений Ковалев. - Обследуют людей, прибывших из-за границы и заболевших.

С сентября таких исследований сделано уже более 5 тысяч. 81 результат оказался положительным — это почти 4% случаев. Секвенирование показало, что последние 19 недель выявлялся только штамм «Дельта».

- Также к категориям, подлежащим обследованию на новые штаммы, входят лица с необычным и тяжелым течением болезни или высокой вирусной нагрузкой, - напомнил глава Роспотребнадзора.

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