Приехал выбивать долги: Задержан подозреваемый в двойном убийстве на чабанской точке в Калмыкии

Подозреваемого нашли в Дагестане. Фото: СУ СК по РК

Полицейские и следователи в Республике Калмыкия задержали мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении. В субботу, 29 января, на чабанской точке стало известно о двойном убийстве. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в СУ СК по региону.

Напомним, утром в субботу были обнаружены тела двух мужчин на животноводческой стоянке в 15 километрах от поселка Улан Хол Лаганского района.

- Убитыми оказались 63-летний местный житель и 67-летний житель Республики Дагестан, - рассказала руководитель пресс-службы СУ СК по Республики Калмыкия Тамара Эльдеева. - По факту убийства двух лиц было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители действовали слаженно: следователи, оперативники МВД и сотрудники ФСБ региона установили причастного к совершению преступления.

У него нашли огнестрельное оружие. Фото: СУ СК по РК

51-летнего подозреваемого нашли на территории Республики Дагестан.

- Им оказался знакомый одного из погибших, прибывший в Калмыкию требовать вернуть долг с работника животноводческой стоянки. По месту жительства задержанного был обнаружен предмет, схожий с автоматом «Калашникова», оружие направлено на экспертизу, - добавили в пресс-службе МВД по РК.

Расследование продолжается. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.

- В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - добавила пресс-секретарь СУ СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одного прикрыли, второго — закопали: В Калмыкии расследуют двойное убийство

На чабанской точке в Калмыкии нашли два спрятанных трупа (подробнее)