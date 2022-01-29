Одного прикрыли, второго — закопали: В Калмыкии расследуют двойное убийство

Мужчины стали жертвами жестокой расправы. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
В Республике Калмыкия Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ведомства по региону.
ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
- В субботу, 28 января, в 8 утра дежурному следователю Черноземельского межрайонного следственного отдела позвонил местный житель. Он рассказал, что на животноводческой стоянке в 15-ти километрах от поселка Улан Хол Лаганского района обнаружены тела двух мужчин, - рассказали в калмыцком следкоме. - На место происшествия сразу же отправилась следственно-оперативная группа.
Во время осмотра места преступления на территории чабанской точки в загоне для скота под стогами сена нашли тело хозяина животноводческой стоянки. Там же обнаружили тело его работника, только мужчина был закопан в землю.
Тело работника чабанской точки оказалось закопанным в землю. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
РАСПРАВА БЫЛА ЖЕСТОКОЙ
При осмотре тел потерпевших следователи обнаружили множественные колото-резанные раны. А у хозяина точки нашли еще и огнестрельное ранение.
- По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело, - рассказали в следкоме Калмыкии. - Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, оперативные сотрудники отдела полиции, чтобы установить все обстоятельства преступления.
Расследование дела взял на контроль руководитель СУ СК по Республике Калмыкия Алексей Сердюков.
Напомним, это далеко не первый громкий случай убийства в южных регионах за первый месяц года. Так, в центре Ростова в сгоревшей квартире нашли труп 80-летнего мужчины со связанными руками. Оказалось, в убийстве замешан москвич.
Чабанская точка находится в 15 километрах от ближайшего поселка. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия
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