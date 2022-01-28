Москвича подозревают в том, что он убил 80-летнего ростовчанина, а после сжег тело

Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в квартире, расположенной в трехэтажном многоквартирном доме на Суворова, 8, произошел пожар. На месте ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили тело хозяина жилища, 80-летнего пенсионера.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, у мужчины были связаны руки.

Следком сразу возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 32-летний москвич, который вышел из тюрьмы в конце декабря прошлого года. Он отбывал наказание за разбой и кражу.

В следкоме региона пояснили, что, по предварительным данным, бывший заключенный познакомился с погибшим накануне произошедшего.

Одинокий пенсионер пригласил приятеля в гости. Между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой москвич задушил пенсионера и поджег его квартиру.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием следователи проводят следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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