«Решили выгнать 60 семей!»: В Ростове в многоквартирном доме ввели режим ЧС

Жильцы категорически против сноса дома. Фото: Мария Зинькова

В донской столице 60 семей через суд пытаются добиться права на свое жилье. Как рассказала «КП - Ростов-на-Дону» Мария Зинькова, собственница квартиры в доме, расположенном в переулке Кривошлыковкий, 4, собственники получили уведомление о том, что в пятиэтажке и на прилегающей к ней территории введен режим ЧС.

- А это значит, что в любой момент нас могут выгнать на улицу, - поясняет Мария Зинькова.

Сам дом признали аварийным и подлежащим сносу в конце 2021 года. При этом жильцы настаивают на том, что здание подлежит ремонту. Со слова Марии Зиньковой, об этом говорят результаты экспертизы.

Собственникам квартир вручили постановления о режиме ЧС. Фото: предоставлено жильцами дома

Люди недоумевают, почему властям легче выселить их, чем провести ремонт в подъездах.

- 60 семей решили выгнать на улицу! Да, людям предлагают маневренный фонд – коммуналки недалеко от Северного кладбища из расчета шесть квадратных метров на человека, - поясняет Мария.

Но жильцы категорически отказываются от этого предложения.

Сейчас ростовчане готовятся к апелляционному суду. До этого у собственников не получилось обжаловать постановление комиссии, признавшей дом непригодным для жизни.

- Действительно, по ситуации с домом по пер.Кривошлыковскому, 4 введен режим чрезвычайной ситуации. Мера принята в связи с реальной угрозой жизни и здоровью людей: здание в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент. Администрации вынесено предписание прокуратуры. И наши действия продиктованы исключительно исполнением закона. Людям предложено переселиться в маневренный фонд по ул. Борисоглебская, 12 и 18. В настоящий момент решается вопрос о выделении средств на оценку выкупной стоимости аварийных помещений. И так как дом не входит в федеральную программу расселения из аварийного жилья , то администрация будет обращаться за помощью в правительство области, чтобы в первоочередном порядке выплатить компенсацию на приобретение жилья. Оценка будет проводится по рыночной стоимости аналогичного не аварийного фонда! Но весь этот процесс имеет определенную процедуру и сроки, которые будут соблюдены, - сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова.

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