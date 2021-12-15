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Общество15 декабря 2021 6:42

Жильцы дома на Кривошлыковском решили судиться с администрацией Ростова

Собственники квартир не хотят съезжать из аварийного здания
Ангелина СКИБА
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Ранее решение о расселении утвердили в суде

Ранее решение о расселении утвердили в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове несогласные с расселением жильцы дома на Кривошлыковском, 4 подали иск. Люди обратились в суд после нового постановления об изъятии их пятиэтажки. Соответствующий документ в декабре подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего власти собираются выкупить 60 квартир. Однако часть собственников категорически отказываются покидать свои квадратные метры. Противостояние с администрацией продолжается уже длительное время.

Ранее дом признали аварийным. Для этого потребовалось как минимум две экспертизы, но и после заключения экспертов вопрос не решился. Все это время из-за разбирательств люди, которые хотели съехать, не могли получить свои компенсации. Глава администрации еще весной предлагал начать расселение, позже это решение утвердили в судебном порядке.

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