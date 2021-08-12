В Ростове суд разрешил властям начать расселение дома на Кривошлыковском

Постройка оказалась своеобразным яблоком раздора для властей и жильцов Фото: Артем КИЛЬКИН

Властям Ростова разрешили расселять дом на Кривошлыковском, 4. Информация об этом появилась в электронной картотеке на сайте Ленинского районного суда.

Известно, что жильцы оспаривали документ, по которому здание признали аварийным. Однако закон встал на сторону городской администрации. Решение по делу вынесли в 10 августа 2021 года. До этого разбирательства шли длительное время.

Эта постройка оказалась своеобразным яблоком раздора для властей и жильцов. Была даже экспертиза. Специалисты тогда подтвердили, что жилье уже ветхое и требует сноса. С этим тогда категорически не согласились часть жильцов. Они подали иск с требованием провести новую проверку. А после нее снова попытались оспорить состояние дома, но тщетно. К слову, среди собственников квартир на Кривошлыковском есть и те, кто уже давно мечтают переехать, получив компенсацию.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко, рекомендовал подчиненным ускорить процесс и помочь всем жильцам. Сити-менеджер посоветовал начать расселение, чтобы выплатить деньги тем, кому они нужны. Также Алексей Логвиненко призвал по возможности содействовать людям, которые не хотят съезжать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова новая пристройка испортила вид старинного здания

На происходящее пожаловались общественники (подробности)