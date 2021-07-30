В центре Ростова новая пристройка испортила вид старинного здания

Нарушителю уже направили предписание о приостановке работ. Фото: соцсети движения «МойФасад»

В Ростове на углу Ворошиловского и Тургеневской новая пристройка с «непотребной пластиковой дверью» испортила вид старинного здания. Об этом в соцсетях написали активисты движения «МойФасад».

- На углу Ворошиловского и Тургеневской продолжается самодеятельность по уничтожению исторического центра. Спустя почти два месяца после фиксации нарушения у пристройки к дому Эсса появилась непотребная пластиковая дверь (особенно нам нравится глухая фрамуга снизу!) и сварная конструкция для вывески, - говорится в сообщении.

По словам авторов поста, комитет по охране объектов культурного наследия уже направил собственнику помещения предписание о приостановке работ. Однако письмо нарушитель не получил, и «это значит, предположительно, он не ведает, что творит».

- Надеемся, что в ближайшее время сообщение найдет своего адресата. Или неполучение уведомления от ведомств стало лёгким способом избежать ответственности?, - задаются вопросом общественники.

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