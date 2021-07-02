В историческом центре Ростова планируют строить современные здания

Здания смогут украсить современными элементами. Фото: Instagram Алексея Логвиненко

Новую застройку в историческом центре Ростова будут вести с учетом строгих требований. Однако здания все же смогут украсить современными элементами, если они органично впишутся в общий облик. Об этом по итогам встречи с архитекторами и общественниками рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Чиновник отчитался о принятых решениях на своей странице в Instagram.

- Архитектурное сообщество выразило желание строить новые здания в центре города, которые бы сочетали в себе современность и исторический колорит, сохраняя аутентичность южного города, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что теперь внешним обликом улиц займется рабочая группа. Специалисты будут решать, как наиболее гармонично объединить современные постройки и старинные здания.

- Совместная активная работа позволит сохранить неповторимый облик Ростова, - заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

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