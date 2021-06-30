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Общество30 июня 2021 17:56

Пешеходную зону от Театральной площади до набережной создадут в Ростове

В городе впервые будут благоустраивать территорию такого масштаба
Ангелина СКИБА
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Ширина будущей прогулочной зоны будет составлять от 40 до 60 метров. Фото: соцсети

Ширина будущей прогулочной зоны будет составлять от 40 до 60 метров. Фото: соцсети

В Ростове завершили первый этап проекта планировки Театрального спуска. В будущем главную городскую площадь и набережную свяжет пешеходная зона шириной от 40 до 60 метров, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В соответствии с Генпланом на участке разместят магистральные улицы местного значения, общественное пространство с выходом на набережную. Впервые мы благоустроим территорию такого масштаба в центре города, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что впереди еще много работы, но все это окупится появлением новой, красивой и многофункциональной территории для отдыха.

- Театральный спуск станет достопримечательностью Ростова, - написал сити-менеджер.

Сегодня же стало известно о сроках реконструкции улицы Вавилова. Работы должны начать уже в 2022 году. Сдать объект подрядчик обязан в конце 2024 года.

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