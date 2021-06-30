Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове должны начать уже в 2022 году

Межевание и кадастровые работы выполнят в 2021 году Фото: страница Алексея Логвиненко в Instagram

В Ростове реконструкцию улицы Вавилова должны начать в 2022 году. Проект уже прошел Госэкспертизу. Об этом сегодня, 30 июня, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

- Приступить к строительно-монтажным работам планируем во втором полугодии 2022 года. Расширение дороги закончим в конце 2024 года. Межевание и кадастровые работы выполнят в этом году. Начата процедура по оценке и выкупу объектов и земельных участков, попадающих в зону реконструкции, - написал сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко добавил, что городские власти подали заявку в МинЖКХ России на выделение средств из федерального бюджета.

Ранее стало известно, что реконструкцию Южного подъезда к Ростову планируют завершить в 2022 году. Это на год раньше, чем должны были по графику

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