В Ростове на строительство дорог в Левенцовке выделили более 456 миллионов рублей

В Ростове на ремонт дорог в Левенцовке уйдет более 456 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

В донской столице на строительство новых дорог в микрорайоне «Левенцовский» было выделено более 456 миллионов рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

К концу нынешнего года должны быть введены в эксплуатацию четыре участка улиц: Еляна между Ткачёва и Жукова, Ткачёва и Ерёменко между Жданова и Солженицына, Ерёменко , а также Жданова между Ерёменко и Ткачёва.

Планируется построить тротуары, парковочные карманы, велодорожки, линии освещения.

- Особое внимание было уделено ливневой канализации. На ее проектирование выделено порядка 160 млн рублей. Финансирование предусмотрено на 2022 год. Это означает, что уже в этом году мы заключим муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ, - написал сити-менеджер.

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Устранять замечания рабочим предстоит за собственный счет.