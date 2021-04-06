Федеральные дорожники оценят ремонт дорог в Ростове-на-Дону

В Ростове проверили качество ремонта дорог Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону федеральные дорожные службы проверят качество недавно отремонтированных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Напомним, что ремонт дорожного полотна производится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Выездная лаборатория уже проинспектировала 29 гарантийных объектах. Еще 14 дорог были проверены сегодня, 6 апреля. В их число вошли улицы Страны Советов и Троллейбусная.

- Основные замечания, уже выявленные на сегодняшний день, касаются образования ям, продольных и поперечных трещин в покрытии, выкрашивания асфальтобетона и дефектов разметки, - сообщил заместитель начальника отдела контроля качества работ ростовского филиала ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Павел Черников.

Уже составлены акты, в которых указывается, где именно были обнаружены нарушения и в какие сроки их следует устранить. Эти работы подрядчику предстоит выполнять за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

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