Дениса Водопьянова назначили директором ростовского департамента автодорог

О новых назначениях сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко Фото: администрация Ростова-на-Дону

Во вторник 6 апреля в администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Так, директором ростовского департамента автодорог назначен Денис Водопянов. О новых назначениях на расширенном совещании сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Напомним, что Денис Водопьянов сменил в должности Алексея Войтенко, который после двух лет работы уволился в марте этого года.

Также во вторник руководителем дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры назначен Виталий Торос, а помощником главы администрации города - Алексей Санин.

Ранее стало известно о назначении замглавы администрации Новочеркасска. Этот пост занял Игорь Тишкунов. Чиновник будет курировать вопросы промышленности и транспорта, международных связей и туризма.