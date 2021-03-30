Игоря Тишкунова назначили на пост замглавы администрации Новочеркасска

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Игоря Тишкунова официально назначили на пост заместителя главы администрации Новочеркасска, об этом стало известно сегодня, 30 марта. В том числе чиновник будет курировать вопросы промышленности и транспорта, международных связей и туризма.

В 2019 году он стал начальником отдела внешнеэкономических связей, инвестпроектов, и туризма. А после ухода Вячеслава Тимченко временно возглавлял администрацию.

До этого Игорь Тишкунов трудился в органах внутренних дел. С октября 2002 года по декабрь 2018 года был заместителем начальника донского главка МВД.

Ранее стало известно, что в Ростове уволился директор департамента автодорог Алексей Войтенко. Он занимал пост почти два года. Также произошла еще одна отставка – заявление по собственному желанию написал генеральный директор МУП МТК «Ростовпассажиртранс» Андрей Быков. Он возглавлял предприятие с июня 2019 года.