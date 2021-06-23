ТОП парков Ростова-на-Дону - 2021: как выбирали, и когда ждать реконструкции

Парк им. Н. Островского ростовчане посчитали самым комфортным для прогулок. Фото: 2gis.

Социологическое исследование провело управление культуры Ростова среди жителей города и экспертов. На основании мнений ростовчан составили рейтинг. Его результаты на заседании ростовской гордумы озвучила глава управления культуры Яна Пилявская.

РЕЙТИНГ РОСТОВЧАН

При подведении итогов учитывалась логистика, экологическая обстановка, культурно-развлекательный элемент, объекты благоустройства и другие.

Победил парк им. Н. Островского. На втором месте - «Левобережный» парк, на третьем — парк им. Горького. На четвертой позиции парк им. Вити Черевичкина, на пятой — парк Октября, на шестой — парк 1 Мая. Седьмой в списке — парк «Дружба».

С помощью этого рейтинга в управлении составили программу развития городских парков вплоть до 2030 года.

Парк на левом берегу Дона - на втором месте рейтинга. Фото: сайт парка "Левобережный".

- Был выявлен ряд проблемных вопросов: малое количество лавочек, туалетов, клумб, отсутствие дорожек, выявлены труднодоступные места для маломобильных групп населения, - говорит Яна Пилявския. - Ряд вопросов своевременно был устранен.

Начальник управления культуры отмечает, что аттракционы в парках износилисьуже на 85%: нужно эту цифру уменьшить — до 50%.

ОБРЕТУТ СВОЕ ЛИЦО

По программе развития парков все будут иметь собственную концепцию.

- У каждого парка должно быть свое лицо, однако наши парки не имеют своей специфики. Нужно проработать для них концепции. Также необходимо обновить систему видеонаблюдения, увеличить количество малых архитектурных форм и клумб, - объяснила глава управления культуры.

Третьим по популярности оказался парк Горького. Фото: kp.ru, проект "Отдых в России".

В 2021-м улучшения ждут два ростовских парка — это парк 1 Мая и парк им. Н. Островского. В рамках программы инициативного бюджетирования в парке в центре благоустроят дорожки для пешеходов, а в Первомайском районе установят спортивное оборудование. А в 2022 году на очереди — парки им. Горького и «Дружба».

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