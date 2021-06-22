Подземный музей может появиться в катакомбах под парком в Ростове-на-Дону

Исследователи предполагают, что вход в подземелье кроется под ротондой или в районе фонтана. Фото: Википедия.

В Ростове-на-Дону на территории парка 1 Мая может появиться музей или галерея. Власти Ростова-на-Дону готовы направить на эти цели деньги из городского бюджета. Об этом рассказала заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова, - сообщает «Городской репортер»

- Мы знаем, что под парком есть подземные сооружения, ходы. Насколько мы их сможем использовать в дальнейшем, станет понятно после их исследования, - комментирует Елена Кожухова.

Ходы под землей на территории парка 1 Мая сохранились со времен крепости Дмитрия Донского. О катакомбах писали краеведы конца 19 — начала 20 века. Среди версий исследователей, попасть в подземелье можно через лаз под ротондой. Другие предполагают, что вход в туннель находится у фонтана и идет в сторону филармонии, к Большой Садовой улице. Считается, что в конце позапрошлого века, когда здесь, в Летнем коммерческом клубе, собирались самые влиятельные жители города, в подземельях их ждали ресторан и бильярдные залы.

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