Места памяти и скорби: самые известные мемориалы в Ростове-на-Дону

В Ростове - много памятных мест, посвященных тяготам дончан во время оккупации и победе в Великой Отечественной войне. Фото: ДЕМКОВ Денис.

День памяти и скорби 22 июня и 80-летие с начала Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону встретили масштабным флешмобом. Рядом с публичной библиотекой на Пушкинской улице ростовчане зажгли 18 тысяч свечей в память о погибших на войне земляках.

На карте Ростова, пережившего две оккупации, бомбежки и террор местных жителей - немало болезненных точек, где фашисты самым жестоким образом лишали жизни десятки, сотни и тысячи людей. Мемориалы в честь доблести наших бойцов и памяти тысяч убитых дончан можно найти в разных районах города. В «КП — Ростов-на-Дону» собрали список памятных мест донской столицы.

СТЕЛА НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Поражает своей высотой и мощью 72-метровая стела «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». Ее видно даже издалека, с южного подъезда к Ростову, Стелу задумали установить здесь еще за 40 лет до открытия, во время войны, в 1943 году во время стихийного митинга. Проект памятника и сквера разрабатывали многократно, но из-за нехватки средств реализацию отложили до лучших времен, а именно до 1983-го.

В небо уходит 72 метра нержавеющей стали, и на головокружительной высоте со стелы взлетает в сторону Дона не древнегреческая богиня победы Ника, как мы привыкли думать, а все-таки Родина-мать, а на Театральную площадь смотрит орден Отечественной войны I степени — им награжден Ростов-на-Дону, город воинской славы. Статуя и орден — из меди и покрыты сусальным золотом.

Стела "Освободителям Ростова" на Театральной площади. Фото: ДЕМКОВ Денис.

У подножия стелы можно рассмотреть монументальные барельефы из искусственного камня, каждый посвящен своей теме — борьбе на фронте, работе в тылу, желанному миру и долгожданной Победе. В центре — текст сообщения Совинформбюро об освобождении донской столицы 14 февраля войсками Южного фронта под командованием генерал-полковника Малиновского.

В центре — звонница из огромных медных колоколов. А перед стелой, в сторону театральной площади, тянется многометровый амфитеатр, в глубине бассейна горит Вечный огонь.

Известно, что проект был крайне сложным в исполнении для 80-х годов. Оказалось, что огромные листы металлической облицовки не готов выполнить ни один из заводов страны, но взялись заводчане из Красного Сулина. А чтобы поднять на высоту статую, пришлось на барже доставить из Волгодонска сверхмощный кран с завода «Атоммаш».

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НА ПЛОЩАДИ КАРЛА МАРКСА

Здесь еще можно увидеть смену караула школьников на Почетном посту № 1. Мемориал «Вечная память» открыли в 1969 году в сквере им. Фрунзе на площади Карла Маркса. Мощное бетонное полукольцо символизирует прерванные жизни погибших в войну. А изображенная на композиции Родина-мать скорбит о сыновьях. У подножия мемориала горит Вечный огонь. Рядом находится братская могила, где лежат павшие освободители Ростова и местные жители — более 2 тысяч имен высечено на черном мраморе.

Мемориальный комплекс "Павшим воинам" рядом с площадью Карла Маркса. Фото: Википедия.

КУМЖЕНСКИЙ МЕМОРИАЛ

В западной части Ростова, на стрелке рек Дон и Мертвый Донец, рядом с братской могилой советских воинов, в 1983 году появился мемориал в память о павших бойцах Красной Армии, которые освобождали город в 1941 и 1943 годах.

В центре - монумент «Штурм», вокруг него выстроились пилоны из серого мрамора и стелы Славы, памятные плиты, где перечислены части, освобождавшие Ростов-на-Дону. «Штурм» замечатлел в камне солдат, идущих в атаку. Гигантская 18-метровая стрела показывает направление главного удара советских войск.

Интересно, что этот монумент - не собирательный образ: это лица реальных людей. Так, с пистолетом изображена политрук роты 1151-го стрелкового полка 342 стрелковой дивизии 56-й армии Александра Нозадзе, командир роты, лейтенант Владимир Миловидов и командир пулеметной роты, младший лейтенант Алексей Филиппов.

Кумженский мемориал. Фото: Википедия.

ЗМИЕВСКАЯ БАЛКА

Мемориал здесь открыли в год 30-летия Победы. На этом месте в дни оккупации фашисты расстреляли и замучили около 27 тысяч ростовчан. В основном, евреев.

Гигантский монумент из серого бетона вырастает из глубины балки. Центром групповой композиции стал образ Родины-матери, которая зовет на борьбу с гитлеровцами. Здесь никогда не затихает метроном — будто слышно биение сердец погибших соотечественников.

Комплекс включает смотровую площадку и зал скорби из черного мрамора с экспозицией о зверствах фашистов во время оккупации.

Долгое время это был памятник жертвам фашизма, и лишь после того, как тема вышла на мировой уровень, здесь появилась памятная табличка. Она сообщает о том, что Змиевская балка — крупнейшее на территории страны место массового уничтожения евреев фашистами.

Змиевская балка. Фото: ДЕМКОВ Денис.

САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ

Сюда из Ростова на машине можно доехать за час с копейками. Крупнейший в регионе памятник — мемориал Славы на Самбекских высотах. Он посвящен воинам 130-й и 416-й стрелковых дивизий с почетным наименованием «Таганрогских». Многометровый памятник возвели на самой высокой точке окопов и блиндажей на окраине села Самбек. Две стены из бетона разорваны посередине — это и есть две дивизии-освободительницы.

Открытый в 1980-м мемориал превратился в последние годы в масштабный исторический комплекс с музеем, выставкой техники под открытым небом, бульваром, аллеей героев и фруктовым садом.

"Самбекские высоты". Фото: ДЕМКОВ Денис.

«ЗАЩИТНИКАМ ДОНСКОГО НЕБА»

Мемориальный комплекс с таким названием открыли на проспекте Шолохова в 1972 году рядом с захоронением останков советских летчиков, Героев Советского Союза И.Я. Сержантова, И.Н. Купавы и П.П. Коровкина, и братской могилой, где покоятся более 1800 бойцов.

Боевой самолет МИГ-17 «взлетает» с 25-метрового постамента. К мемориалу можно подняться по широкой гранитной лестнице.

Самолет МИГ-17 - ядро мемориального комплекса "Защитникам донского неба". Фото: ДЕМКОВ Денис.

ЛАЗАРЕТ-УБИЙЦА

Ровно год назад, 22 июня 2020 года, в Ростове открыли памятный знак бойцам и командирам Красной армии, а также жителям донской столицы, погибшим в фашистском концентрационном лагере Гросс-лазарет № 192. Концлагерь находился на территории артиллерийского училища, где с особой жестокостью истребили и замучили более 5 тысяч человек. Это жуткое место называли «лазарет-убийца».

Памятный знак бойцам и командирам Красной армии, а также жителям донской столицы, погибшим в фашистском концентрационном лагере Гросс-лазарет № 192.Фото: администрация Ростова-на-Дону.

ПАМЯТЬ УЛИЦ

На территории донской столицы есть еще множество памятных мест, куда ростовчане сегодня несут цветы. Например, памятная табличка на углу улиц Советской и Верхне-Нольной. Здесь 29 ноября 1941 года было расстреляно около 90 мирных жителей — стариков, женщин и детей. Здесь, и в каждом районе Ростова хранится печальная память о потерях — бойцов и мирных жителей в войне, которая началась ровно 80 лет назад.

На углу Советской и Верхненольной фашисты в 1941 году расстреляли около 90 мирных жителей. Фото: сайт "Ростовский берег".

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