Реконструкцию Южного подъезда к Ростову планируют завершить в 2022 году

На отрезке с 4 по 5 км сейчас ведут обновление проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию Южного подъезда к Ростову планируют завершить на год раньше, в 2022 году. Подрядчик уже сейчас опережает график работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

К этому моменту рабочие завершили возведение опор нового 8-полосного пойменного моста, сейчас идет устройство балок. Также на отрезке с 4 по 5 км построили четыре полосы и ведут обновление существующей проезжей части.

Кроме того, на 7 км бригады устраивают съезд, который обезопасит поворот в направлении Краснодар - Батайск. Предполагается, что пропускная способность этого отрезка пути увеличится до 120 тысяч машин в сутки. А на 16 км оборудуют надземный пешеходный переход, его должны завершить до октября.

Ранее стало известно, что с 30 мая в Ростове из-за полумарафона "Забег РФ" перекроют ряд улиц. Проезд запретят с 6 до 13 часов на отдельных участках в центре города и около стадиона «Ростов Арена».