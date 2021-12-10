Сити-менеджер Ростова утвердил изъятие дома в переулке Кривошлыковском

Судьбу здания не могли решить длительное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление об изъятии пятиэтажки на Кривошлыковском, 4. Постройку планируют снести. Решение уже опубликовали на сайте городской администрации.

- Изъять для муниципальных нужд в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу, - говорится в тексте документа.

Жильцы 60 квартир должны получить уведомления в течение 10 дней. Все несогласные с условиями выкупа могут обратиться в суд, заявлено в одном из пунктов постановления.

Судьбу здания не могли решить длительное время. Некоторые собственники категорически отказывались переезжать. Ростовчане даже организовали повторную экспертизу после того, как специалисты признали постройку ветхой и опасной.

Все это время другие собственники не могли покинуть жилье без компенсации, которую не платили из-за разбирательств. В этой обстановке еще весной глава администрации рекомендовал ускорить процесс расселения. Позже разрешение на это власти получили в суде.

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