Полиция спасла мужчину от группового изнасилования на гей-вечеринке в Москве

Полицейские задержали 12 участников странной вечеринки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель одного из районных центров Ростовской области попал в опасную ситуацию, находясь в командировке в Москве, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел в столичном отеле. Именно оттуда на пульт дежурного полиции поступило сообщение от дончанина.

Запинающимся голосом он попросил правоохранителей забрать из номера его вещи. По словам мужчины, сам он этого сделать не мог, так как боялся возвращаться.

Прибыв по адресу, московские полицейские оказались сильно обескуражены. В фойе их встретил полуобнаженный заявитель. Он пояснил, что совершенно случайно оказался на гей-вечернике, участниками которой стали 12 мужчин. По словам дончанина, новые приятели хотели его изнасиловать, и ему пришлось буквально вырываться из номера.

- 12 участников вечеринки были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Из номера изъяли наркотик и средства контрацепции, - пояснили источник издания в правоохранительных органах региона.

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