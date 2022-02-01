"В шесть утра услышали вой сирен!": Жильцы многоэтажки в переулке Кривошлыковском Ростова отказываются от эвакуации из разрушающегося дома

В ростовской пятиэтажке объявили экстренную эвакуацию жильцов. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице больше ста человек срочно эвакуируют из дома, который, по мнению властей, может рухнуть в любой момент. При этом сами жильцы не торопятся покидать родные стены.

Сегодня, во вторник, 1 февраля, к трехподъездному дому приехали сотрудник Управления ГО и ЧС города, а также представители администрации Пролетарского района.

В одном из подъездов в стене зияет трещина. Фото: пресс-служба городской администрации

"В ШЕСТЬ УТРА РАЗБУДИЛ ВОЙ СИРЕН"

Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сами жильцы, в шесть утра их разбудил вой сирен.

- Подогнали автобус. Потом нам объясняли, почему опасно находится в доме, рассказали, что готовы предоставить временное жилье в микрорайоне Суворовском и на Бориса Глебского. Но никто не хочет переезжать на край света. У нас очень хороший район, все в шаговой доступности. Тем более нам не обозначили точные сроки, когда предоставят компенсацию или постоянное жилье в собственность, - рассказывает корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» собственница квартиры, попросившая не называть ее имени.

"ОБЫЧНО ЖИЛЬЦЫ КРИЧАТ, ЧТОБЫ ИХ ПЕРЕСЕЛИЛИ!"

Несмотря не позицию жильцов, власти настаивают, что пятиэтажка может в любой момент сложится как карточный домик. Собственники квартир, которые оспаривают решение администрации в суде, ссылаются на экспертизу, которую провели за свой счет. Там, уверяют жильцы хрущевки, указано, что пятиэтажку можно спасти.

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» узнал мнение независимых экспертов на этот счет.

Так, по словам председателя совета Ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Кожина, на его взгляд, ситуация странная.

- Идет какое-то противостояние. Обычно жильцы аварийных домов кричат о том, чтобы их переселили. А тут наоборот. Такое нечасто встретишь в новостной ленте, это – что-то особенное. Если не делать капремонт, то любой дом дойдет до такого состояния, - рассказал Александр Кожин.

НАСКОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО УКРЕПИТЬ?

А вот архитектор Сергей Алексеев считает, что дом можно спасти. Вопрос в другом – насколько это будет экономически обоснованно.

- Есть надежная технология – жидкое стекло заливают в фундамент. В конце 90-х я работал заместителем главного архитектора города. И тогда именно таким образом спасли дом на Большой Садовой, 72. Здание буквально трещало по швам, вплоть до того, что начинало трястись, когда мимо проходили троллейбусы. Но после того, как таким образом был укреплен фундамент, в здании не появилось ни одной трещины, - говорит архитектор.

Сергей Алексеев считает, что в случае с домом в Кривошлыковском, 4, можно пойти по такому же пути. Но эта операция может стоить дорого и при этом во время работ жильцов в любом случае необходимо переселять.

ОФИЦИАЛЬНО

Развернут сборный эвакуационный пункт

- Сборный эвакуационный пункт Пролетарского района развернут рядом с аварийным домом в переулке Кривошлыковском, 4. Он начал работать сегодня в 8 часов утра на основании протокола внепланового заседания эвакуационной комиссии города от 31.01.2022 №1. В настоящее время жильцы обращаются в штабной автобус за разъяснением порядка предоставления жилых помещений маневренного фонда для переселения, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

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- За праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Поэтому существует большая вероятность обрушения стеновых панелей: здание может сложиться как карточный домик в любой момент, - заявили представители Управления по делам ГО и ЧС Ростова. (подробности)