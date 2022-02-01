Как на самом выглядит ростовская пятиэтажка в переулке Кривошлыковском Ростова, из которой выселяют жильцов против воли

Сами жильцы покидать дом отказываются, считая, что здание можно отремонтировать. Фото: администрация Ростова.

Во вторник, 1 февраля, официально началась эвакуация жильцов дома по Кривошлыковскому, 4, в Ростове. При этом сами жильцы покидать дом отказываются, считая, что здание можно отремонтировать. В администрации бьют тревогу: «Жителей дома необходимо срочно эвакуировать: пятиэтажке грозит обрушение!» и объявили в доме режим ЧС, приняв решение о переселении граждан на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 31 января.

1 февраля, официально началась эвакуация жильцов дома по Кривошлыковскому, 4. Фото: администрация Ростова.

Наш корреспондент выехал на место, чтобы посмотреть своими глазами, что происходит с пятиэтажкой, вокруг которой конфликт.

В доме объявили режим ЧС, приняв решение о переселении граждан. Фото: администрация Ростова.

ЧТО ГОВОРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ

- За праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Поэтому существует большая вероятность обрушения стеновых панелей: здание может сложиться как карточный домик в любой момент, - заявили представители Управления по делам ГО и ЧС Ростова.

Начальник Управления Александр Плетнев напомнил, что за отказ эвакуироваться из зоны ЧС — жилого дома — налагается административная ответственность.

В администрации бьют тревогу: «Жителей дома необходимо срочно эвакуировать: пятиэтажке грозит обрушение!». Фото: администрация Ростова.

Сборный эвакуационный пункт развернут во дворе дома на Кривошлыковском, его контролируют городская и районная эвакуационные комиссии. Для временного размещения людям предложили новые квартиры в многоэтажном доме на Уланской, 15, что в микрорайоне Суворовский.

По словам специалистов, за праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Фото: администрация Ростова.

- Жителям помогут переехать, перевезти вещи, - обещают власти. - При необходимости людей обеспечат кроватями, матрасами, одеялами, подушками, постельным бельем. Также город берет на себя обязательства по оплате коммунальных услуг для переселяемых жителей.

Дом разваливается на глазах. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЧТО ЕЩЕ УВИДЕЛИ

Напомним, дом в переулке Кривошлыковскый, 4, признали аварийным в 2020 году. 110 человек планируют переселить. Здание не входит в федеральную программу расселения из аварийного жилья, поэтому мэрия обратится за помощью в правительство региона для компенсации в приобретении жилья.

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