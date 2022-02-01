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Общество1 февраля 2022 7:48

Как на самом выглядит ростовская пятиэтажка в переулке Кривошлыковском Ростова, из которой выселяют жильцов против воли

В администрации города считают, что здание может в любой момент сложиться как карточный домик
ТИХОНОВА Татьяна
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Сами жильцы покидать дом отказываются, считая, что здание можно отремонтировать. Фото: администрация Ростова.

Сами жильцы покидать дом отказываются, считая, что здание можно отремонтировать. Фото: администрация Ростова.

Во вторник, 1 февраля, официально началась эвакуация жильцов дома по Кривошлыковскому, 4, в Ростове. При этом сами жильцы покидать дом отказываются, считая, что здание можно отремонтировать. В администрации бьют тревогу: «Жителей дома необходимо срочно эвакуировать: пятиэтажке грозит обрушение!» и объявили в доме режим ЧС, приняв решение о переселении граждан на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 31 января.

1 февраля, официально началась эвакуация жильцов дома по Кривошлыковскому, 4. Фото: администрация Ростова.

1 февраля, официально началась эвакуация жильцов дома по Кривошлыковскому, 4. Фото: администрация Ростова.

Наш корреспондент выехал на место, чтобы посмотреть своими глазами, что происходит с пятиэтажкой, вокруг которой конфликт.

В доме объявили режим ЧС, приняв решение о переселении граждан. Фото: администрация Ростова.

В доме объявили режим ЧС, приняв решение о переселении граждан. Фото: администрация Ростова.

ЧТО ГОВОРИТ АДМИНИСТРАЦИЯ

- За праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Поэтому существует большая вероятность обрушения стеновых панелей: здание может сложиться как карточный домик в любой момент, - заявили представители Управления по делам ГО и ЧС Ростова.

Начальник Управления Александр Плетнев напомнил, что за отказ эвакуироваться из зоны ЧС — жилого дома — налагается административная ответственность.

В администрации бьют тревогу: «Жителей дома необходимо срочно эвакуировать: пятиэтажке грозит обрушение!». Фото: администрация Ростова.

В администрации бьют тревогу: «Жителей дома необходимо срочно эвакуировать: пятиэтажке грозит обрушение!». Фото: администрация Ростова.

Сборный эвакуационный пункт развернут во дворе дома на Кривошлыковском, его контролируют городская и районная эвакуационные комиссии. Для временного размещения людям предложили новые квартиры в многоэтажном доме на Уланской, 15, что в микрорайоне Суворовский.

По словам специалистов, за праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Фото: администрация Ростова.

По словам специалистов, за праздничные дни отмечена активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Фото: администрация Ростова.

- Жителям помогут переехать, перевезти вещи, - обещают власти. - При необходимости людей обеспечат кроватями, матрасами, одеялами, подушками, постельным бельем. Также город берет на себя обязательства по оплате коммунальных услуг для переселяемых жителей.

Дом разваливается на глазах.

Дом разваливается на глазах.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЧТО ЕЩЕ УВИДЕЛИ

Напомним, дом в переулке Кривошлыковскый, 4, признали аварийным в 2020 году. 110 человек планируют переселить. Здание не входит в федеральную программу расселения из аварийного жилья, поэтому мэрия обратится за помощью в правительство региона для компенсации в приобретении жилья.

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