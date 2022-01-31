В Ростове с 1 февраля начнут расселять жильцов дома на Кривошлыковском

Постройку признали аварийной в 2020 году. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове уже с 1 февраля начнут расселять жильцов дома на Кривошлыковском, 4. Эту постройку и всю прилегающую к ней территорию ранее объявили зоной ЧС. Здание «может сложиться, как карточный домик, в любой момент», утверждают власти.

- Существует большая вероятность обрушения. Об этом заявили представители управления по делам ГО и ЧС. Эвакуация начнется 1 февраля. За отказ предусмотрена административная ответственность, - сообщили власти.

Временно бывших собственников разместят в новых квартирах на Уланской, 15. Людям обещают помочь с переездом и решением всех бытовых вопросов, в том числе с оплатой коммунальных услуг.

- Дом на Кривошлыковском, 4 признали аварийным в 2020 году. Отселить необходимо 110 человек. Сейчас решается вопрос о выделении средств на оценку выкупной стоимости помещений. Будут ориентироваться на рыночную стоимость аналогичного неаварийного фонда, - добавили в городской администрации.

За помощью с компенсацией на приобретение жилья мэрия планирует обратиться в правительство региона.

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